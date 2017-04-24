专访：韩国总统候选人安哲秀称若当选将积极重启朝核六方会谈

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透首尔4月24日 - 韩国软件大亨出身的总统候选人安哲秀在接受路透书面采访时表示，如果他能在5月9日当选总统，他将会努力重启旨在实现朝鲜半岛无核化的六方会谈。
涉及六方会谈的国家为朝鲜、韩国、中国、美国、日本和俄罗斯。2008年在朝鲜发射火箭之后，六方会谈破裂。
“在继续保持制裁和对话两手抓、并加强与邻国合作的同时，我会寻求六方会谈，”安哲秀称。安哲秀当前在民调中排名第二。
“在事情变得不可收拾之前，通过重启六方会谈这一临时性措施来解决朝鲜核武器问题，我希望能让朝鲜冻结核武器计划、暂停核试验，让国际原子能总署(IAEA)检查人员回到朝鲜、恢复监督，”安哲秀称。
“还将寻求与朝鲜、美国和中国进行四方会谈，以实现朝鲜半岛无核化，维护半岛和平，”他还说。
今年55岁的安哲秀被认为在国家安全问题上比自由派候选人文在寅更强硬。民调显示，文在寅的支持率最高，安哲秀排在第二，但近来偶尔超过文在寅。
在经济方面，安哲秀称，他将强化法律以惩治白领犯罪，限制对犯行贿罪企业的赦免，对控股公司实施更加“实际”的监管，以控制被称为韩国财阀的大型企业集团对韩国经济的影响。
安哲秀未说明如果胜选是否会追加预算。文在寅已表示，如果当选，将拟定逾10万亿(兆)韩元(88.3亿美元)追加预算以刺激经济。(完)
(编译 孙国玉/汪红英；审校 杜明霞/王兴亚)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。