专访：韩国总统候选人安哲秀称若当选将积极重启朝核六方会谈

路透首尔4月24日 - 韩国软件大亨出身的总统候选人安哲秀在接受路透书面采访时表示，如果他能在5月9日当选总统，他将会努力重启旨在实现朝鲜半岛无核化的六方会谈。

涉及六方会谈的国家为朝鲜、韩国、中国、美国、日本和俄罗斯。2008年在朝鲜发射火箭之后，六方会谈破裂。

“在继续保持制裁和对话两手抓、并加强与邻国合作的同时，我会寻求六方会谈，”安哲秀称。安哲秀当前在民调中排名第二。

“在事情变得不可收拾之前，通过重启六方会谈这一临时性措施来解决朝鲜核武器问题，我希望能让朝鲜冻结核武器计划、暂停核试验，让国际原子能总署(IAEA)检查人员回到朝鲜、恢复监督，”安哲秀称。

“还将寻求与朝鲜、美国和中国进行四方会谈，以实现朝鲜半岛无核化，维护半岛和平，”他还说。

今年55岁的安哲秀被认为在国家安全问题上比自由派候选人文在寅更强硬。民调显示，文在寅的支持率最高，安哲秀排在第二，但近来偶尔超过文在寅。

在经济方面，安哲秀称，他将强化法律以惩治白领犯罪，限制对犯行贿罪企业的赦免，对控股公司实施更加“实际”的监管，以控制被称为韩国财阀的大型企业集团对韩国经济的影响。

安哲秀未说明如果胜选是否会追加预算。文在寅已表示，如果当选，将拟定逾10万亿(兆)韩元(88.3亿美元)追加预算以刺激经济。(完)