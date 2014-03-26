专访：主权财富基金视新兴市场动荡为入场契机--富兰克林邓普顿

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透伦敦3月25日 - 富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)高管DavidSmart表示，主权财富基金将新兴市场的动荡视为长期买进机会。
DavidSmart带领的团队负责为主权基金以及超国界客户管理着约850亿美元资产。他表示，由于主权财富基金着眼于长期前景，因此能够经受住新兴市场动荡所带来的冲击。
“就我们的客户而言，并没有发现任何减少曝险的迹象。如果有什么值得注意的话，那就是我们可以看到客户对抓住投资机会的意愿。他们有能力抵御波动，”Smart周二接受路透采访时表示。
“客户将此视为长线收购的契机。”
主权财富基金正重新进行投资布局，将重点放在从基础经济层面出发、而非仅从地理角度判断其投资中到底有多少真正放在了新兴市场。
Smart表示，一种操作方法就是利用指标，比如MSCI明晟编纂的经济曝险指标。
该指数会研究公司在不同地理区域的经营表现，以及对营收的贡献情况，得出该公司对于所属业务地区的经济敏感度，进而衡量出该公司的经济曝险程度。
举个例子，若过多投资于面向新兴经济体出售产品的欧洲公司，就会推高基金对于整体新兴市场的曝险水平。
Smart指出，奢侈品、汽车和制药这三个板块就很明显，在他们的营收中，发展中国家市场对营收的贡献比例较之其他行业要更高。
“我们的方法就是必须领会这样的事实，即基于MSCI明晟的发达市场指数，基金已然在经济层面对新兴市场有了约21-22%的曝险，”他说道，“你要确保对于新兴市场不要进行重复配置。”
MSCI的欧洲经济曝险指标.dMIEUE000ePUS衡量的是欧洲公司在新兴市场的曝险情况，该指数今年已经下跌3.6%。
**流动性与回报**
握有央行客户的Smart表示，外汇储备管理日趋分化，一部分追求流动性，从而便于干预当地市场，另一部分则努力实现回报目标，这一目标通常是通胀率加上3-4个百分点。
本月稍早公布的数据意外显示，截至3月12日当周，外国央行持有美债总量减少1,045亿美元至2.855万亿。
Smart称，“如果你需要砸100-200亿美元干预市场，以稳定本币汇率，那也就是英美公债才能即时提供这些流动性。”
“但持有现金的成本巨大。我的许多客户都在询问如何对冲5-10年内的通胀风险。对于所有发达市场公债而言，通胀都是讨厌的事情。”(完)
(编译 洪曦/高琦/石冠兰 审校 田建华/徐文焰)
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