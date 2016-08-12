专访：纾困银行和宪法改革公投都不太可能影响意大利评级--标普

路透伦敦8月11日 - 标准普尔主权评级主管Moritz Kraemer接受路透专访时指出，意大利政府若对体质不良的银行纾困，并不会让该国债信评级有降级之虞。

Kraemer称，今年稍晚将举行的宪法改革公投也不太可能对评级造成太大影响。这次公投将决定意大利总理伦齐(Matteo Renzi)的政治前途。

对支撑西雅那银行(Banca MPS)和意大利其他情况危急银行所花成本的估计各不相同，但Kraemer告诉路透，总成本对已然债台高筑的意大利来说，还算可以控制。

“就意大利主权评级而论，纾困银行的影响是递增的。中央政府原就有2万亿负债，这不会让船沉了，”他说。

“我认为这个问题不会大到足以(让评级)发生改变。”

在三大评级机构中，标准普尔授予意大利的评级最低，为仅比垃圾级高出一个级距的“BBB-”，但评级展望稳定。穆迪和惠誉授予意大利的评级分别为“Baa2”和“BBB+”。(完)