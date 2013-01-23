专访：2013年钢铁生产商面临生存挑战--安永咨询顾问

路透1月22日 - 安永会计师事务所的矿业和金属咨询顾问本周接受采访时表示,今年钢铁生产商料将吃紧,因沉重的过剩产能将抵消需求增长,令最弱的业者难以维生.

这位顾问估计,2013年全球钢铁需求将增加3.2%,而且中国需求将增长约4%.

但是新钢厂,特别是发展中国家的新钢厂产能不断增加,意味着产能过剩情况可能不会改善.

"今年可能是最后一个差年,我们认为2014年将有点好转,不过对那些已然疲弱的业者,挑战将是努力度过这段时期...2013年产能过剩情况不会改善,尽管钢铁需求持续增加以及有些产能被关闭,但已承诺或在建的新增产能太多.一些厂商的存活能力或会受到冲击,"安永的Mike Elliott说.

安永对30家最大钢铁生产商的研究显示,垂直整合与利润率呈现负相关.

过去几年,很多钢铁生产商买入矿业资产,以努力抵消不断提高的铁矿石和煤炭等原材料价格波动.Elliott说,为管理这项风险,利用铁矿石互换等对冲工具会比买入矿山更好.(完)

(编译 杜明霞; 审校 王洋)

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