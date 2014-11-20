专访：两岸关系〞马照跑、舞照跳〞继续前行--台北市长候选人柯文哲

记者 林妙容/吴贞瑢

路透台北11月19日 - 台湾台北市长独立候选人--柯文哲表示，如果当选台北市长，与中国交往的原则是〞马照跑、舞照跳，继续交流〞。但在与中国交往时，必须保持台湾的主体性和自主性。

柯文哲引用邓小平对香港回归中国的名言来诠释他对两岸关系的态度。并说不须要改变前人所做的事，只要继续往前走，看看还须要做什么。

他是台湾具百年历史以及第一所提供西式医疗服务的医疗机--台大医院的医生，目前正竞选台北市长职位，并在此前的民调中领先，当选呼声甚高。

在路透专访中，柯文哲不断强调此场选战的实验性质，并称能走到今天已是奇蹟。他坦诚若当选市长后，对施政的执行细节还不清楚，但这是扭转台湾政治文化的价值选择。

虽然此次选举为地方型选举，台北市长传统上对两岸关系及国际政治影响不大，但柯文哲并不避讳谈及此高度政治性议题。他谈及中国时表示，中国几乎就是世界最大的经济体，它就在你的旁边，不能假装不看见。两岸经济关系必须正常化。

〞问题在于(两岸经贸的好处)是全民共享还是买办经济(少数权贵阶级把持)。〞柯文哲周三接受路透专访时说。

他同时表示，不会排斥延续现任市长郝龙斌所推动的〞双城论坛〞(台北/上海)。

柯文哲此次在首都选战中以〞白色力量〞做为超越台湾传统蓝绿分野新诉求，选民如果对这个概念买帐，11月29日将是1994年台北市改制为直辖市直选后，第一个无党籍的台北市长。

过去台湾不乏台北市长进一步争取总统大位的例子，前任总统陈水扁及现任总统马英九都当过台北市长。

然而与柯文哲不同的是，两人均是政党候选人，并担任党主席掌握政党资源。

现年55岁的柯文哲被称为〞政治素人〞，从未参政及加入任何政党的他，虽然在医学上卓有贡献，但30年的人生经历栏只有〞医师及医学教授〞等职称，其中以将叶克膜引进台湾，及推广至大陆最广为人知。

**开启台湾实验性质选举**

此前在竞选总部成立的演讲中，柯文哲宣示如果当选台北市长，在任内不会加入任何政党；未来台北市政府的政策首长全部退出政党运作。

他并说，新世代是没有蓝绿的，因此我们可以把他称为〞白色新世代〞。

他在专访中指出，为落实政治诚信，在当选后即使2016年总统大选在即，也〞不会〞为民进党的总统候选人站台。

他说未来10年、20年台湾也许还是需要两党政治，但在这一刻要有机会摆脱蓝绿〞重开机〞。

狭着高人气及高讨论度的柯P(professor，支持者昵称)，认为如果在选战中胜选，台北将跟进此前韩国首尔市长、日本东京都知事及大阪市长均由独立参选人成功当选的例子，逐渐往和解、合作方向走，重建台北市成为一个公平正义的社会。

这一主张展开颇具实验性质的台湾选举试验。

但柯文哲的主张就算选民买单，顺利当选后将面临一连串严酷的政党政治考验。包括议会议员席次的政党色彩浓厚，主张〞开放政府、全民参与〞是否造成执政效率不彰等重大议题。

说话十分坦率的他承认，不知道当选后这样的模式能不能成功，但表示日本东京已由无党籍知事出任20年的经验，将提供台湾跟进经验。

〞开会是在鼓掌和盖章，不是在解决问题的...(东京)无党籍的市长(知事)在做任何决策前，都先事前沟通再出去...我们有模式可循。〞

即便面对路透提出相同的情况在首尔市长上并未成功，首尔市长最后仍加入政党，柯文哲则回应说，东京既然有这模式可运作20年，台湾就可以跟随，他并说，〞(去做)不表示一定会失败或成功，但我们可以尝试。〞

**市长不是什么都会**

在财经议题上，柯文哲也指出，长期以来台湾对领袖的想像是错的，〞我不是什么都会，但我只要找到好的财经人才来就可以。〞

他表示，目前该团队正成立台北市各局处首长的遴选委员会，将由许多前任财政部长、金管会主委及大学经济教授来选出财政局长，〞不是市长一个人选择...有更大的民意基础。〞

在台湾医学首善医院--台大医院工作逾30年的他，曾建立台湾器官标准移植程序，但在2011年台大爆发爱滋器捐事件后，柯文哲因督导之责遭监察院弹劾，台大医院将他扣薪处分，且办公室被挪至台大医院太平间之下的地下四楼。

他自述此事件受到不公的对待，也成为参选台北市长的动机之一。

他在此前接受其他媒体访问时指出，他的叶克膜团队为世界级、并建立亚洲最好的外科加护病房、也建立全世界第三大的器官移植登录系统，再加上亲任此次选举的总指挥，每一次都验证成功，是他执掌台北市的能力证明。

**走出二二八**

柯文哲与竞争对手--国民党候选人连胜文也似有宿命连结。连胜文在2010年11月于辅选场合中遭受枪击，送至台大医院抢救，时任台大医院创伤医学部主任的柯文哲参与抢救团队协调，并开记者会说自己颜色为墨绿，可以证明连胜文的枪伤为真。

但连胜文团队称救命恩人包括所有参与急救的团队，但甚少提及柯文哲在其中角色。

两人在选前一场辩论会中，连胜文指柯文哲〞根本不是浅绿，而是墨绿。〞柯文哲有备而来，回答：〞当年我说墨绿是为了证明你的枪伤，你今天说我是墨绿，是为了撕裂社会。〞成为隔日本地报纸的头版标题，单纯的医病关系也在选举中变质为政治口水。

他在专访中提到连阵营近来以〞皇民〞攻击他的祖父，他说，〞生做日本人是我祖父的错吗？〞〞这是互相在伤害。〞他指出当有一天对手不再这样伤害别人时，就能彼此互相认识、互相了解、互相尊重及互相合作。

〞也许我不会很喜欢外省人...但我会了解他们跟我不一样，我试着去尊重他们。〞他说。

柯文哲出身二二八受害者家族，他的祖父在二二八事件中遭受迫害至死，曾说过自身的政治色彩为〞墨绿〞，在专访中谈到二二八事件时，他即忍不住红了眼眶，并停顿许久。

他最后说，如果当上台北市长，〞明年二二八我会带我父亲一起出席，大家一起哭完以后把这件事忘掉。〞(完)

(审校 杨淑祯)

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