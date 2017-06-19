专访：泰国央行助理总裁称泰铢升值影响不大 有能力应付波动

路透曼谷6月16日 - 泰国央行助理总裁Vachira Arromdee周五表示，泰铢汇率走势强劲，目前兑美元正徘徊在两年高位附近，但这并没有损及旅游业，只对出口产生了有限的影响。

Arromdee在采访中对路透称，泰铢的走势仍符合泰国经济基本面的情况以及地区货币的走势。Arromdee是泰国央行金融市场操作小组负责人。

她还表示，央行并没有为泰铢设置特定的目标水平，但若泰铢波动过度，央行将准备采取行动。

“我们并没有为泰铢设定汇率水平，而是关注其走势是否与经济基本面以及地区货币一致。”

被问及泰国央行对泰国被美国列入贸易观察名单一事是否感到忧心时，Vachira表示：“我们并非美国的主要贸易伙伴。”

她表示，由于经济稳定、经常帐盈余与低外债，泰国已吸引约30亿美元资金进入债市和股市。

“我们正在密切监控短期资金流入，如果这些资金造成市场波动，我们也有应对工具，”她说道，但未详细说明会动用何种工具。(完)