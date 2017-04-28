独家：特朗普自承原以为当总统会比较容易

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透华盛顿4月28日 - 他怀念驾车滋味，现在觉得自己有如身处在一个茧里，而新职位的棘手程度，更是令他感到意外。
美国总统特朗普周四畅谈上任百日的酸甜苦辣，对入主白宫之前的往日生活充满怀念。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”
纽约富豪商人出身的特朗普，以素人之姿爆冷击败前国务卿希拉里，1月20日入主白宫，是他首次担任公职。
在赢得总统大选五个多月后，距离就任总统满百日还差两天之际，特朗普仍记挂着大选时的情况。他在谈到中国国家主席习近平的中途停了下来，拿出了一些副本，说这些是2016年选举地图的最新数据。
“这个，你可以拿着，这是关于选举数据的最终地图，”特朗普坐在白宫椭圆形办公室的办公桌后说，拿出用红色标注了他赢得的选区的美国地图说，“这非常好，对吧？红色显然代表着我们。”
他给到椭圆形办公室采访的三名路透记者，每人都发了一份(选举地图)副本。
特朗普曾说他“过去”习惯了没有隐私的生活，但他仍对现在拥有的隐私如此之少表示惊讶。他明确表示，他仍在适应特工24小时提供保护以及随之而来的约束。
“真的是作茧自缚，因为有如此庞大的安保，哪儿都去不了，”他说道。
当总统离开白宫时，通常会乘坐豪华轿车或运动型车(运动休旅车，SUV)。
特朗普称，他怀念自己开车的感觉。
“我喜欢开车，”他说道。“我再也不能开车了。”
特朗普仍然保持着过去身为地产富豪、明星真人秀主持人时的许多行事作风。
特朗普常常向身边朋友圈以外的人、以及企业界的老同事寻求建议和正向激励。他的高级助理说，他们被交托了这个工作。
特朗普自从参加总统选举以来，就和许多新闻媒体机构交恶。他决定不参加周六白宫记者协会主办的晚宴，因为他觉得媒体并没有公平对待他。
“明年我会去的，肯定会，”特朗普在被问及未来是否会出席时这么回答道。(完)
(编译 蔡美珍/杜明霞/王琛/李婷仪 审校 高琦/徐文焰/张荻)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。