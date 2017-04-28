独家：特朗普自承原以为当总统会比较容易

路透华盛顿4月28日 - 他怀念驾车滋味，现在觉得自己有如身处在一个茧里，而新职位的棘手程度，更是令他感到意外。

美国总统特朗普周四畅谈上任百日的酸甜苦辣，对入主白宫之前的往日生活充满怀念。

“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”

纽约富豪商人出身的特朗普，以素人之姿爆冷击败前国务卿希拉里，1月20日入主白宫，是他首次担任公职。

在赢得总统大选五个多月后，距离就任总统满百日还差两天之际，特朗普仍记挂着大选时的情况。他在谈到中国国家主席习近平的中途停了下来，拿出了一些副本，说这些是2016年选举地图的最新数据。

“这个，你可以拿着，这是关于选举数据的最终地图，”特朗普坐在白宫椭圆形办公室的办公桌后说，拿出用红色标注了他赢得的选区的美国地图说，“这非常好，对吧？红色显然代表着我们。”

他给到椭圆形办公室采访的三名路透记者，每人都发了一份(选举地图)副本。

特朗普曾说他“过去”习惯了没有隐私的生活，但他仍对现在拥有的隐私如此之少表示惊讶。他明确表示，他仍在适应特工24小时提供保护以及随之而来的约束。

“真的是作茧自缚，因为有如此庞大的安保，哪儿都去不了，”他说道。

当总统离开白宫时，通常会乘坐豪华轿车或运动型车(运动休旅车，SUV)。

特朗普称，他怀念自己开车的感觉。

“我喜欢开车，”他说道。“我再也不能开车了。”

特朗普仍然保持着过去身为地产富豪、明星真人秀主持人时的许多行事作风。

特朗普常常向身边朋友圈以外的人、以及企业界的老同事寻求建议和正向激励。他的高级助理说，他们被交托了这个工作。

特朗普自从参加总统选举以来，就和许多新闻媒体机构交恶。他决定不参加周六白宫记者协会主办的晚宴，因为他觉得媒体并没有公平对待他。

“明年我会去的，肯定会，”特朗普在被问及未来是否会出席时这么回答道。(完)