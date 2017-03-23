专访：黑石顾问高管称美国医保法案在国会受阻 或导致股市修正

路透纽约3月22日 - 黑石集团旗下顾问公司Blackstone Advisory Partners副总裁Byron Wien表示，美国医保法案立法遭遇重重障碍，可能引发股市突如其来的修正。

美股周二创下去年11月8日总统选举以来的最大单日跌幅，因市场忧心特朗普的医保改革案在国会遭遇难关，恐怕将导致特朗普其他包括税改在内的法案也面临挑战。

“他们在(医保)受挫的事实也令减税蒙上阴影，而减税本应是改善国内生产总值(GDP)的主要财政刺激举措，”Wien 周三对路透说。

“GDP若少了这项助力，获利将不会挹注进来，而市场是很容易受到伤害的。”

特朗普竞选时许诺实现4%的经济增速。2016年美国国内生产总值(GDP)增幅从2015年的2.6%下降到了1.6%。

“他的目标是经济增速从2%提高到4%，”Wien周一接受采访时说道。“现在，市场甚至怀疑2017年能否实现3%的增速。2018年或许能达到，但今年可能不行。”

他表示，市场“处于超买状态，估值过高，所以可能修正”，但他强调预计会出现“修正，而非熊市。”

通常，股市从近期高位下跌10%即为修正，下挫20%或以上则被视为熊市。

汤森路透数据显示，标普500指数未来12个月预期市盈率为18倍，接近2004年以来最高。

Wien对靠财政刺激提振增长的风险提出警告，并说“增长是受到人口扩张及生产力的限制。”他表示，由于缺乏突破性创新，所以生产力在2000年后并没有提高。

“如果你没有提升生产力，获利就会令人失望，生活水平攀升的速度将非常缓慢。”

过去三年来生产力和人口增长率每年都不到1%。Wien说美国的自然增长率约为2%或更低，“情况虽然称得上还好，但却不如政府所做的承诺”。

“如果想达到3%或者更多，就必须仰赖财政刺激。能做到税收中立的机率很小，因此预算赤字将会攀升，...利率和通胀将上行，两者均将带来负面的影响。”(完)