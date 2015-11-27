专访：台湾离岸人民币发展仍需克服法规税负等重重难题--渣打

记者 罗两莎/董永年

路透台北11月27日 - 业务聚焦亚洲的渣打银行(2888.HK)(STAN.L)台湾资深副总经理符铭财表示，就经贸和投资活动及人口数等来看，台湾若能克服法规、税负及产品缺多元化等问题，并提升国际投资人的熟悉度，长远而言台湾还是有机会成第一大人民币离岸中心。

台湾央行开放人民币业务迄今刚逾两年，目前台湾的人民币存款规模仅次于香港，成第二大人民币离岸市场。符铭财在接受路透专访时说，香港、新加坡的优势是〞熟悉度〞，国际投资人熟悉两地的法规，从产品发行的方便性及成本，都让投资人习惯在该地发行，但这不表示台湾没有条件，惟须克服重重的难题。

〞目前市场、产品都不在我们这里，国际参与者不熟悉台湾，习惯走他们熟悉的香港和新加坡平台，台湾如何去建立一个具有竞争力的平台比较重要。〞他说。

以杜拜、纽约及伦敦为例，他说，这些市场几乎用同一套发行法规标准，企业或金融机构在英国或杜拜发债适用同样的法源、同样的法务团队，发行人要选择是在买家多的地方发行。

至于台湾的发行情况，大多是参与者在香港、新加坡等以外，比如发行人和买家在台湾等，才会选择来台湾发行。

〞人民币是一个成长中的市场，台湾越早克服问题，追上香港的可能性就越大。〞符铭财说。

台湾央行公布至10月底止，台湾银行业累计人民币存款达3,202.65亿元(含可转让定期存单)，较前月减0.64%，此为连续第四个月下滑，上月减幅2.26%。而香港9月末人民币存款余额为8,953.65亿元。

他表示，过去一年宝岛债大幅成长，显示台湾具吸引力、国际投资人不排斥这个市场，台湾也不缺资金；但与香港、新加坡比较，人民币宝岛债限于特殊族群、产品不够多元，参与者不够多。

他认为，台湾若要追上香港和新加坡最快速的方法是让大家都长得一样，国际投资人就不再不熟悉这个市场了。

〞现在大家比较熟悉的是台湾有很多人民币，但消化不快。〞他说。

而台湾拥有庞大的人民币资金池但缺乏产品，正好与缺资金惟产品多的英国互补，因而英国想跟台湾合作；而香港资金池虽大但发行者也多，自己的资金已经不够用。

符铭财认为，事实上，台湾已具备成为人民币离岸市场的首要条件：足够的资金池，但缺乏具竞争力的平台；但令人忧心是台湾若没有产品留住资金，最终可能变成一个〞仲介〞。

人才方面，他说，台湾不缺人才而是没有可以表演的〞舞台〞，例如渣打银行交易室有很多台湾人，但因金融交易在香港较蓬勃，以致台湾的人才被挖走。

〞台湾要追上香港虽然不容易，但我们是有条件的、实际上是可以的，只要条件对了、人才对了，就有机会。〞符铭财说。

此外，他认为，台湾的另一个挑战是：拥有许多高资产价值者，财富管理能力却明显不足，且缺乏可吸引国际高资产投资人愿意来台做财富管理业务的平台。

**纳入SDR未必能推升人民币**

对于人民币若纳入特别提款权(SDR)一篮子货币，符铭财认为，纳入SDR与人民币未来汇率走势不会有直接关系，因纳入SDR后，中国央行在掌控人民币汇率扮演的角色会越来越低，虽然纳入后会创造部分人民币资金需求，但资金进出将是双向的，人民币汇率未来走势将完全取决于经济基本面。

”人民币有可能是美元以外，第二强的货币，亦是相对还很有吸引力的货币。”他说。

符铭财并称，整体而言，渣打银行对中国经济成长的看法仍是正面的。渣打并预估，明年人民币兑美元汇率介于6.35至6.36间。

IMF总裁拉加德此前称，支持将人民币纳入储备货币篮子的提议，执委会将在11月30日开会讨论。据了解讨论的知情人士此前对路透表示，IMF考虑调整特别提款权(SDR)货币篮子以更好地反映金融流动状况之际，人民币或将纳入货币篮子，但权重可能低于之前估计。(完)