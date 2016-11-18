专访：瑞银美国资产管理部门主管看好自身成长前景

2016年11月8日，在苏黎世拍摄的瑞银集团的公司标识。 REUTERS/Arnd Wiegmann

路透纽约11月17日 - 瑞银(UBSG.S)自从16年前收购普惠证券(PaineWebber)以来，其美国业务员工人数首次少于同业Raymond James Financial (RJF.N)。

但瑞银美国财富管理部门总裁Tom Naratil关切吗？

“不，我们不关心这一点，”Naratil周三对路透表示，“六年来我们一直强调的是员工们的效率，而非数量。”

Naratil在6月启动计划，将公司支出较多的招聘费用削减40%，简化薪酬方案，砍掉一些中层管理层职位。

这是该公司提高营收的部分举措。削减招聘费用省下来的部分资金将用来对现有顾问扩张业务发放奖金。

Naratil表示，这已经在起作用了，他指的是第三季业绩中创纪录的营收、获利和税前利润率。

理财顾问从华尔街券商跳槽至Raymond James这样的独立理财机构的趋势持续了十年，在这样的背景下退出招聘游戏，是要付出代价的。Raymond James公布，第三季其顾问人数为7,146人，包括正式员工和独立渠道的顾问，而瑞银同期的顾问人数为7,087人。

“我们不需要每天早上醒来时，为了我们成功而去祈祷独立顾问模式失败，”Naratil说。

Naratil称，减少招聘和美联储12月预计将进行的升息，将帮助公司实现15-25%的税前利润率目标。

此外他还表示，特朗普意外胜选给一些投资者带来的不确定性也有利于公司业务。

瑞银对1,200名富有投资者的调查显示，半数受访者因为大选前增持现金或采取保守投资，而错过赚钱机会。

“地缘政治事件和国内事件引发的各种不确定性，都有利于咨询市场，”Naratil表示，他拒绝说明瑞银是否与特朗普的过渡管理团队保持联系。

Naratil还拒绝评论瑞银对遵守劳工部信用规则(Fiduciary Rule)的计划。该规则将于4月生效，旨在保护已退休存户，要求财富经理将这类客户的利益置于自身利益之前。摩根大通(MS.N)和美银美林上个月公布了相关计划。

现在还不清楚特朗普是否试图推迟实施上述规则。(完)