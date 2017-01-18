专访：英国劳合社董事长称4月中之前将就新设欧盟子公司发公告

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。
劳合社起步于1688年Edward Lloyd开设的咖啡馆，目前是全球最大的专业保险市场。在英国准备脱离欧盟之际，劳合社是高调宣称有必要设立欧盟子公司的伦敦金融机构之一。
“我们将在第一季针对迁至欧洲大陆的问题准备好一份公告，时间肯定是在复活节前，”Nelson在达沃斯参加世界经济论坛的间隙接受采访时向路透表示。
劳合社已表示，正在为新设子公司考虑包括柏林在内的五个地点。关于选址问题，Nelson未透露更多细节。
业界观察人士称，所有打算设立欧盟子公司的保险商都把柏林作为选项之一，主要受语言、地理位置、税收及监管体系吸引。
Nelson表示，劳合社将把部分资深员工转移至在欧盟地区新设立的子公司中。
“我们希望在欧洲有实实在在的业务，承销商有能力去承销。(这些资深员工)将包含来自各类部门的人员，例如监管、合规、风险管理等。”
劳合社约15%的业务来自英国，11%来自欧洲其他地区，40%来自美国。
“我相信不论英退情况如何，伦敦仍将是一个非常强大的金融中心，”Nelson称。
“风险在于，很多原本留在英国及欧洲范围内的业务可能会迁往美国。”(完)
(编译 孙国玉/刘秀红；审校 徐文焰/高琦)
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