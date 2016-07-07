专访：英国政界亟需统一行动 否则英镑兑美元或跌向平价--安联顾问

路透伦敦7月7日 - 德国安联首席经济顾问埃里安称，英国退欧后，该国政界人士迫切需要统一行动，如果拿不出令人信服的自贸协议“B计划”，那么英镑兑美元可能跌向平价。

埃里安称，退出欧盟后，英国面临的结构不确定性上升，经济增长将下滑，经济衰退风险加大。

埃里安并称，这很大程度上取决于政治家们能否提出一个可信而快捷的“B计划”来替代之前的欧盟成员国身份，这个计划要包含与欧盟的自由贸易协议。

“脱欧公投后，英国须紧急开展统一的政治行动，包括选出可与欧盟进行有效谈判的新首相，”埃里安在电话采访中对路透说道。

“B计划取决于英国以及欧洲的政治家们，但目前为止他们尚未就承担经济治理责任采取行动，”他说。

埃里安说：“试想一下英镑在没有强力支持的情况下又遭遇两面夹击。”

他表示，由于在未来贸易关系和投资流动方面的不确定性，存在对于经常帐和资本帐的担忧，而英国央行无法通过升息来稳定局面。

“英镑的未来价值取决于如何、以及以多快速度解决结构不确定性-如果B计划被推迟，和/或与欧盟没有涉及太多自由贸易安排，那么英镑兑美元跌向平价就并非是不可想象的，”他说。

“然而如果英国和欧洲伙伴之间就新的安排达成协议，允许足够的自由贸易，英镑可能会在目前水平上升值。”(完)