专访：英国政界亟需统一行动 否则英镑兑美元或跌向平价--安联顾问

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月7日 - 德国安联首席经济顾问埃里安称，英国退欧后，该国政界人士迫切需要统一行动，如果拿不出令人信服的自贸协议“B计划”，那么英镑兑美元可能跌向平价。
埃里安称，退出欧盟后，英国面临的结构不确定性上升，经济增长将下滑，经济衰退风险加大。
埃里安并称，这很大程度上取决于政治家们能否提出一个可信而快捷的“B计划”来替代之前的欧盟成员国身份，这个计划要包含与欧盟的自由贸易协议。
“脱欧公投后，英国须紧急开展统一的政治行动，包括选出可与欧盟进行有效谈判的新首相，”埃里安在电话采访中对路透说道。
“B计划取决于英国以及欧洲的政治家们，但目前为止他们尚未就承担经济治理责任采取行动，”他说。
埃里安说：“试想一下英镑在没有强力支持的情况下又遭遇两面夹击。”
他表示，由于在未来贸易关系和投资流动方面的不确定性，存在对于经常帐和资本帐的担忧，而英国央行无法通过升息来稳定局面。
“英镑的未来价值取决于如何、以及以多快速度解决结构不确定性-如果B计划被推迟，和/或与欧盟没有涉及太多自由贸易安排，那么英镑兑美元跌向平价就并非是不可想象的，”他说。
“然而如果英国和欧洲伙伴之间就新的安排达成协议，允许足够的自由贸易，英镑可能会在目前水平上升值。”(完)
(编译 李春喜/王琛/王洋 审校 孙茉莉/张荻/汪红英)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。