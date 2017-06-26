专访：美国债务上限逼近 众议院领袖着眼于两党协议

路透华盛顿6月23日 - 美国众议院预算委员会的民主党议员John Yarmuth周五表示，国会领袖们正在悄然着手两党协议，以在数周内调高美国债务上限，希望藉此阻止9月预算之争时所引发的艰困债务议题。

Yarmuth对路透表示，两党均有意在8月前调高债务上限。

Yarmuth表示，“谈判正在进行，有领导高层就此进行对话。”他并称，众议院民主党人士并未计划要求共和党退让，以交换支持调高债务上限。

特朗普政府已警告，秋季时需要调高债务上限。美国财长努钦(Steven Mnuchin)上个月表示，采取行动的截止日期从10月提前到9月，称税收比预期来得慢。

一位资深幕僚表示，参议院共和党人士仍就该议题和政府接洽，但其计划未有进一步的信息。

美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)曾表示，民主党将支持没有任何条件限制的“乾净的”债务上限协议。众议院共和党保守派自由党团以往通常都投票反对乾净的提高债务上限，这次也暗示他们愿意提高债务上限，但提高幅度低于特朗普政府的要求。

由于还有待解决的医保立法，9月底前还需达成一项协议为政府提供资金，国会议程已相当紧凑，提高债务上限增加了一项任务。

Yarmuth表示，民主党不反对把提高债务上限加入“两党”立法中，但警告不要加入“毒丸策略”。

“我认为我们这方不想在这个问题上耍手段，”他说。

国会一位领导助手证实，参议院两党就债务上限的讨论尚未开始。

美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)本周稍早对记者表示，提高上限的责任在共和党，并警告不要把债务上限与对富人减税挂钩。(完)