专访：旧金山联储总裁威廉姆斯称美国经济能够承受升息

路透旧金山9月27日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可以升息，且不会威胁美国经济复苏，并称美联储继续不采取行动可能会带来更多损害。

“鉴于目前美国经济状况以及发展前景，利率维持在如此低的水平越来越说不过去了，”威廉姆斯接受采访时说。

“我支持升息，”他表示，“我认为经济能够承受。我认为这不会阻止、放缓或破坏经济扩张。”

美联储在上周的政策会议上维持利率不变，但三名联储官员持反对意见。联储主席叶伦本人则暗示，可能在年底前升息，但称经济暂时仍有“一些运行空间。”

威廉姆斯称，美国失业率处于4.9%，接近许多联储官员认为代表着充分就业的水平。虽然如果失业率进一步降至4.5%，将可明显提振通胀，但再继续下降就可能带来经济过热风险，进而迫使美联储大幅调升利率，将经济打入衰退。

“我所担心的是，如果你变得贪得无厌，想‘看看(失业率)到底能低到什么程度’，那你就会启动一个程序，最终导致经济向着相反方向发展，”他表示。“现在存在着形势发展过度的风险。”

威廉姆斯的论点与上周会议唯一投下反对票者--波士顿联储总裁罗森格伦的看法十分接近，罗森格伦已详细阐述了他的投票理由。威廉姆斯今年不是联储决策委员会的投票委员。

威廉姆斯相信，叶伦能够像她在去年12月那样，让美联储内部的“明显”分歧缩小。当时，叶伦为美联储近10年的首次加息赢得了一致支持。

“我知道她完全理解双方的观点，”他并表示不会低估分歧的程度。“我认为，她就是未来取得恰当平衡的最佳人选。”

路透调查的经济学家预测，美联储将在12月加息。交易员也押注美联储年底前会加息一次，但仍不确信美联储明年会进一步加息。

“让市场相信的简单办法就是付诸行动，”威廉姆斯称。(完)