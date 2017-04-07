专访：若美国攻击日圆政策 日本应反击--日本内阁顾问滨田宏一（更新版）

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路透东京4月7日 - 日本内阁特别经济顾问滨田宏一指出，若美国作出任何暗示，认为日本为了贸易优势而打压日圆汇率，日本应予以反驳。

滨田宏一在专访中向路透表示，日本政府应该强调，日本的汇率政策有别于中国。

随着美国总统特朗普批评日本、中国及其他主要经济体的贸易政策，日本政府担心，贸易摩擦可能多年来首次回归，损及日本利益及其与美国的深厚关系。

一名美国政府官员周四告诉路透，从造成贸易逆差的原因来看，政府认为汇率“偏差”比“汇率操纵”起到的影响要大得多。

“日本应坚决辩称日本和中国对汇率操纵的立场完全不同，”滨田宏一周四称，“在安倍经济学环境下，日本并没有干预汇市，而且日本的货币政策严格服务于国内经济目标。”

滨田宏一称，本月料启动的双边高层经济对话，可能会谈及像汇率、汽车和农业等敏感的贸易问题。但他认为这是双方政府在一项亚太贸易协议失败后寻求互惠协定的一种方式。

他说，在特朗普让美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)之后，“在会谈中提及这些问题，为两国探寻双赢局面的标准，这是很自然的。”

**日本央行**

滨田宏一的观点与日本央行总裁黑田东彦形成呼应，黑田近期表示，央行不能仅仅因为海外长期利率上升，就提高公债收益率目标。

他表示，一国央行管理货币政策的出发点只能是影响国内经济。

“日本央行没有必要只因为美国收益率上升，就上调10年期日债收益率目标。”他说道。

“但如果日本央行无视美国高收益率，一直维持长期公债收益率在低点，这自然会加快日圆跌势，而且给日本带来温和的通胀压力。”

多数接受路透调查的分析师称，日本央行将提高10年日本公债收益率目标，暗示朝着撤除宽松政策迈出一步。目前央行宣示将把10年期公债收益率维持在零水准附近。

“若日本经济被过度刺激的话，那么日本央行将不得不上调10年期日债收益率目标以给经济降温。”滨田宏一表示。

此外他还重申，在就业市场紧俏和经济处于复苏轨道的大环境下，日本央行没必要坚持其2%的通胀率目标。

“基本上，只要实现充分就业，生产良性发展，物价通胀率就几乎不再是基本的目标。在我看来，物价目标也就算的上是次要目标。”(完)