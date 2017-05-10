专访：美国商务部长罗斯称今年美国无法达到3%的经济增长目标

路透华盛顿5月9日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二表示，美国经济今年达不到特朗普政府提出的3%增长目标，实现目标需要等到所有税收、监管、贸易和能源政策完全到位。

国内生产总值(GDP)目标“今年肯定达不到”，罗斯在接受路透采访时说。“国会在每件事情上都行动迟缓。”

但他表示，在特朗普总统有利于企业的政策全部实施到位后一年，成长目标最终有可能实现。他指出，如果减税提案的推动在国会放慢速度，可能会有一些拖延。

罗斯还暗示，特朗普政府将尝试利用现有工具积极实施贸易规定，并坚持为美国商品争取更公平的待遇，而不会采用特朗普在2016年竞选期间讨论过的老办法。

这些评论似乎表明政府进一步向中间立场靠近，罗斯承认进口石油等带来的贸易逆差无可非议。

罗斯称，商务部正在代表一些民间行业着手解决一些“自行发起的”反倾销和反补贴案，可能帮助这些行业免受不公平进口的侵害。

“我相信，贸易执法将成为解决问题的一个主要工具，”他称。

**保护主义担忧**

特朗普誓言重新协商或撤出贸易协议，例如他认为对美国工业和工人不公平的北美自由贸易协定(NAFTA)。美国的贸易伙伴对此紧张不安。

美国可能更多的使用关税来惩罚被认为不正当竞争的外国企业，也令外界担心保护主义浪潮兴起。

但罗斯坚称，特朗普政府所采取的举措目的不是要限制贸易。

“我们限制的是违反贸易协议或违反世界贸易组织(WTO)规则的贸易行为。如果不执行贸易协议，那么签署这些贸易协议就没什么意义了，”他说。

他表示，WTO规则在惩罚违规者方面速度缓慢，并且点名WTO的最惠国待遇原则，美国认为此原则存在问题，因为它允许广泛的差异关税。

“从美国的角度来看，实际上最惠国待遇条款阻碍了自由贸易，”罗斯表示，并补充称如果尊重互惠规定，那么关税将下降。

但他还表示，如何做出这种改变以使WTO成员国实现关税平等，“还需拭目以待”。

罗斯指出，并非所有的美国贸易逆差一定是不利的，也不全是违反贸易协议造成的，因为有一些逆差“无可非议”，比如美国需要进口石油造成的逆差。(完)