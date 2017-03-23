专访：中国建设强大健康的金融体系有助经济高质量增长--世行CEO

路透北京3月23日 - 世界银行CEO克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)近日表示，中国正齐心协力的建设更加强大健康的金融体系，这将有助于中国经济高质量增长。

她在接受路透专访时指出，非常鼓励中国继续进行目前的金融体系改革，强大健康的金融部门有助于企业提高绩效，清除表现不佳的公司，并为创业创新提供支持。

“我们不会看到两位数的经济增长，但我们希望看到每一个百分比都是更高质量的增长。”格奥尔基耶娃称。

她表示，中国将成为价值链上更高端国家的竞争对手，因此要注意中国将减少对原材料进口的需求，这将对这些国家地区及非常依赖原材料出口的国家有潜在影响。

她并认为，中国当前推进的供给侧结构性改革十分重要，衡量成功的标准是中国经济能否在增加国内消费、避免高度依赖出口、提供更高端制造业产品和更多服务之间重新找到平衡。

格奥尔基耶娃指出，中国的初创企业近年来有了惊人的增长和显着的进步，中国在研发方面的投入大幅提升，占GDP的2％，这一水平已经等同于经合组织的平均水平。

同时，中国研发投入的组成也发生了较大的变化，现在更多的原创研究和创新来自中国国内，而以前则主要是利用研究将外部创新引入中国，来服务中国经济。

对于中国国内改革，她称，中国正认识到开放国内竞争是个持续的过程，改革正以中国认为合适的速度前进。她赞扬中国政府推进税收体制改革的做法。

“这一点也不容易，通常通过税收进行重新分配都会遭到巨大的阻碍。”她说。

她还希望看到，中国一贯的、系统的推进政策转型，创造出更有活力的经济竞争环境，能为新来者提供更多开放的、更高质量的就业机会。

**全球经济分工**

随着中国经济逐渐转向高质量增长，寻找新动能，中国经济对世界经济增长的贡献率将会逐渐下降，这一数字2016年为35%，但是未来中国对全球增长中依然非常重要。

她指出，中国一直在逐渐对外开放市场，但最近各种有关保护主义的讨论有可能会扭转这种趋势。不过中国领导人坚定的承诺，预示对外开放进程将延续，这将令中国更健康的参与国际竞争。

格奥尔基耶娃说，从发展的角度看，开放的市场、贸易、分工，不仅令数亿人摆脱贫困，也有利于富裕国家，当前中国的中产阶级日益增长，从其他国家进口的产品的需求也在增长。

她称，对较贫穷的国家来说，随着中国崛起并退出工资竞争性的地区和领域，这些部门将向低工资地区和国家转移，这对低技术制造能力国家的人民非常有益。

格奥尔基耶娃表示，改革会带来的痛苦及可能陷入困境实际上经常被用来作为推脱改革的借口，但如果现在不进行改革，未来只会变得更糟。

她并称，世行经常利用自身优势，进入市场为发展中国家筹集资金，现在市场对利率上涨的预期一直存在，这将导致筹资付出更多的代价，她提醒大家要为利率大幅上涨提前做好准备。（完）

(发稿 Matthew Miller/张晓翀；审校 曾祥进)