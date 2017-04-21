专访：世界银行总裁金墉称特朗普乐见该行向民间募集资金

2017年4月20日，世界银行总裁金庸在IMF和世行2017春季会议开幕前的记者会上讲话。 REUTERS/Mike Theiler

路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。

他表示，美国总统特朗普喜欢这个构想。

金墉周四接受路透专访时表示，他正把目光投向那些存放在低收益政府公债的数以千亿美元计的资金，将之导向开发融资，让投资人可以赚取更高收益。而世界银行将想办法降低风险。

“在与特朗普总统对谈时，我向他提及做出这种转变、也就是更有效地与民间合作的必要性。他对此展现出高度热忱，”金墉称。“我乐见特朗普总统赞赏这个吸引开发融资的做法。”

特朗普3月提出的预算草案打算在未来三年缩减对多边开发银行6.5亿美元的资助。不过此一支出水准最终是交由国会、而非白宫决定。

“我试图说服大家的是，如果我们做得对，我们的确可以刺激全球增长，为美国产品创造市场，为美国企业创造商机，”这是金墉对美国国会、白宫及相关单位游说他的提案的说词。

世界银行估计，发展中国家现有的劳力工作中，未来将有三分之二或被自动化取代，因此金墉称有必要进行大规模投资以协助创造新的职缺。(完)