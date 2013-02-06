微软高管预计新设备上市将提振Windows 8销售

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但汽油裂解价差触及五周新高
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图2月4日 - 微软Windows部门首席财务官Tami Reller称，Windows 8系统销售将“稳步”开场，并将在未来几个月随触屏设备上市以及微软 加强零售策略而获得提振。
去年10月26日推出的Windows 8系统并未引爆科技电子市场。截止到1月初，超过6,000多万份的销量也仅与三年前Windows 7上市当初的水平类似。
“我们才刚刚开始，后面还有很多机会，”Reller在西雅图微软总部接受采访时表示。
“带触摸屏的笔记本和变形本，我们才刚刚看到这些产品，未来一两个销售季，我们将看到各种形式以及各个价格区间的产品。”
Reller重点谈到宏基 的新平板电脑和惠普 的超轻笔记本，称它们将在苹果iPad和谷歌安卓设备主导的移动计算市场争得份额。
她认为，新设备将给Windows 8带来市场需求，因圣诞节期间这些受追捧的设备太少，抑制了Windows 8的需求。
微软尚未公布Surface平板电脑的销量，但是研究公司IDC预计这款产品自从与Windows 8同时面世以来，估计仅售出了90万部，远低于分析师最初的估值，远不及苹果iPad上季度近2,300万部的销量。
本周末，微软发布了又一个Surface型号，其中应用了英特尔的芯片，且能够运行所有Windows系统的程序，可能会吸引更多商务人士的目光。
Surface Pro的一个卖点在全套的Office软件，这意味着微软可以将其作为全功能PC进行市场推广。微软还没有发布适用于iPad的Office软件，不过很多人预计苹果版Office终将面世。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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