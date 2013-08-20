专访：小米科技CEO雷军称手机只是载体

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京8月16日（记者 Paul Carsten） - 小米科技首席执行官(CEO)雷军在接受路透专访时表示，希望网上购物和网络游戏的收入超过其手机销售业务。
IT行业咨询机构Canalys的最新数据显示，二季度小米在中国市场的智能手机销量超越了苹果(AAPL.O)。
但是小米手机的价格较低，意味着利润微薄，这也是雷军希望进军移动互联网业务的原因。到2015年，中国移动互联网市场规模预计从2012年的约90亿美元增长到300亿美元左右。
雷军在北京接受路透专访时表示，小米看起来有些像苹果，但其实更像亚马逊，也有些谷歌的特点。他接受采访时身着蓝色衬衣、蓝色牛仔裤和褐色鞋子。
“手机只是载体。微软曾经用盒子装Windows安装盘进行销售。能说微软是纸盒公司吗？”
43岁的雷军表示，小米和苹果的比较应该结束了，与阿里巴巴、百度(BIDU.O)和腾讯(0700.HK)的较量应该开始了。
小米移动互联网平台每月的营收大概2,000万元，该平台包括一个游戏中心，一个网上购物中心和一个与腾讯微信竞争的社交信息应用。
上半年，上述数字只占小米每月营收的不到1%。雷军预计，随着小米开发软件生态系统，到明年年底，移动互联网每月营收可能达到1.5亿元。
雷军不肯细说，但表示小米拥有进军线上服务所需的硬件资源。“小米卖手机和亚马逊卖Kindle类似，”他说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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