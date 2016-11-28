专访：小米称智能手机销量下降不会严重影响获利

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透北京11月25日 - 中国小米一名高官称，智能手机销量大幅下降，对公司获利增长不会有严重影响，因为智能家居设备以及软件生态系统营收将能带动获利增长。
2014年小米最近一轮融资时的估值为460亿美元，使其一度成为全球最有价值的新兴企业，当时小米手机在中国热卖，而且有走向全球之势。
但据研究公司IDC，去年小米全球智能手机销量比目标低12%，第三季在中国智能手机销量锐减45%，令人怀疑估值是否仍然合理。
小米全球副总裁Hugo Barra称，公司的商业模式不是以手机营收为基础的，而且在公司估值低于460亿美元的情况下，不需要进一步融资，这么做也没有意义。
“销售手机基本上不赚钱...我们在乎的是许多年的经常性收入流，”他在采访中对路透说。
“我们能销售100亿部智能手机，但连一毛钱的利润都赚不到，”他补充说。
鲜少披露获利和营收数据的小米，日益强调将空气和水净化器、电饭锅等家电产品作为获利增长的主要推动力。
该公司副总裁刘德在4月时预估，今年公司智能家居设备销售额将增长一倍，达到100亿元人民币(15亿美元)。
根据竞争对手乐视(LeEco)执行长贾跃亭发表的公开信，该公司面临资金短缺的情况。几个月前，该公司在美国推出首款旗舰手机。
“现在并不存在进行首次公开招股(IPO)、甚至私募融资的紧迫需求，”Barra说道，以反驳小米可能面临类似资金短缺问题的担忧。“我们不是昙花一现的企业。”(完)
(编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 徐文焰)
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