专访：小米称智能手机销量下降不会严重影响获利

2016年3月21日，香港，小米全球副总裁Hugo Barra在产品发布会后接受采访的资料图。 REUTERS/Bobby Yip

路透北京11月25日 - 中国小米一名高官称，智能手机销量大幅下降，对公司获利增长不会有严重影响，因为智能家居设备以及软件生态系统营收将能带动获利增长。

2014年小米最近一轮融资时的估值为460亿美元，使其一度成为全球最有价值的新兴企业，当时小米手机在中国热卖，而且有走向全球之势。

但据研究公司IDC，去年小米全球智能手机销量比目标低12%，第三季在中国智能手机销量锐减45%，令人怀疑估值是否仍然合理。

小米全球副总裁Hugo Barra称，公司的商业模式不是以手机营收为基础的，而且在公司估值低于460亿美元的情况下，不需要进一步融资，这么做也没有意义。

“销售手机基本上不赚钱...我们在乎的是许多年的经常性收入流，”他在采访中对路透说。

“我们能销售100亿部智能手机，但连一毛钱的利润都赚不到，”他补充说。

鲜少披露获利和营收数据的小米，日益强调将空气和水净化器、电饭锅等家电产品作为获利增长的主要推动力。

该公司副总裁刘德在4月时预估，今年公司智能家居设备销售额将增长一倍，达到100亿元人民币(15亿美元)。

根据竞争对手乐视(LeEco)执行长贾跃亭发表的公开信，该公司面临资金短缺的情况。几个月前，该公司在美国推出首款旗舰手机。

“现在并不存在进行首次公开招股(IPO)、甚至私募融资的紧迫需求，”Barra说道，以反驳小米可能面临类似资金短缺问题的担忧。“我们不是昙花一现的企业。”(完)