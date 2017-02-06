专访：2017年底美元或将跌破100日圆--日本前大藏省次官神原英资

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透东京2月6日 - 前任日本大藏省次官神原英资表示，今年底美元可能跌破100日圆，因美国总统特朗普有意支持弱势美元，有助美国联邦储备委员会(美联储/FED)放慢升息步伐。
1990年代神原英资曾被称为“日圆先生”，当时他主导进行了阻止日圆升值的汇率干预。神原英资称，如果日圆涨势平缓，日本则不应插手干预，他指出在海外有生产基地的日本企业将从日圆上涨中获益。
神原英资周一在采访中对路透表示，即便日圆涨势迅猛，日本也不能干预，因为美国不会支持汇率干预。神原英资现任东京青山大学教授。
特朗普胜选最初给日本带来了好处，因对特朗普刺激政策的期望令美元上涨，日本的出口从日圆下跌中受益。
但特朗普最近炮轰日圆故意贬值，已令其成为了日本依赖出口型经济的最大风险之一；上周美元兑日圆触及两个月低点112.08日圆。
日本首相安倍晋三与特朗普本周将举行峰会，贸易和汇率政策可能是峰会议程的一个首要问题。特朗普曾指称美国车企难以进入日本汽车市场，并称日本当局在利用货币政策令日圆贬值。(完)
(编译 王琛；; 审校 李春喜)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”