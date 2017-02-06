专访：2017年底美元或将跌破100日圆--日本前大藏省次官神原英资

图为美元和日元纸币。 REUTERS/Shohei Miyano

路透东京2月6日 - 前任日本大藏省次官神原英资表示，今年底美元可能跌破100日圆，因美国总统特朗普有意支持弱势美元，有助美国联邦储备委员会(美联储/FED)放慢升息步伐。

1990年代神原英资曾被称为“日圆先生”，当时他主导进行了阻止日圆升值的汇率干预。神原英资称，如果日圆涨势平缓，日本则不应插手干预，他指出在海外有生产基地的日本企业将从日圆上涨中获益。

神原英资周一在采访中对路透表示，即便日圆涨势迅猛，日本也不能干预，因为美国不会支持汇率干预。神原英资现任东京青山大学教授。

特朗普胜选最初给日本带来了好处，因对特朗普刺激政策的期望令美元上涨，日本的出口从日圆下跌中受益。

但特朗普最近炮轰日圆故意贬值，已令其成为了日本依赖出口型经济的最大风险之一；上周美元兑日圆触及两个月低点112.08日圆。

日本首相安倍晋三与特朗普本周将举行峰会，贸易和汇率政策可能是峰会议程的一个首要问题。特朗普曾指称美国车企难以进入日本汽车市场，并称日本当局在利用货币政策令日圆贬值。(完)