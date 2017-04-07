专访：若美国攻击日圆政策 日本应反击--日本内阁顾问

路透东京4月7日 - 日本内阁特别经济顾问滨田宏一指出，若美国作出任何暗示，认为日本为了贸易优势而打压日圆汇率，日本应予以反驳。

滨田宏一在一篇专访中向路透表示，日本政府应该强调，日本的汇率政策有别于中国。

随着美国总统特朗普批准日本、中国及其他主要经济体的贸易政策，日本政府担心，贸易摩擦可能多年来首次回归，损及日本利益及其与美国的深厚关系。

一名美国政府官员周四告诉路透，从造成贸易逆差的原因来看，政府认为汇率“偏差”比“汇率操纵”起到的影响要大得多。

“日本应坚决辩称日本和中国对汇率操纵的立场完全不同，”滨田宏一周四称，“在安倍经济学环境下，日本并没有干预汇市，而且日本的货币政策严格服务于国内经济目标。”(完)