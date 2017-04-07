专访：若美国攻击日圆政策 日本应反击--日本内阁顾问

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透东京4月7日 - 日本内阁特别经济顾问滨田宏一指出，若美国作出任何暗示，认为日本为了贸易优势而打压日圆汇率，日本应予以反驳。
滨田宏一在一篇专访中向路透表示，日本政府应该强调，日本的汇率政策有别于中国。
随着美国总统特朗普批准日本、中国及其他主要经济体的贸易政策，日本政府担心，贸易摩擦可能多年来首次回归，损及日本利益及其与美国的深厚关系。
一名美国政府官员周四告诉路透，从造成贸易逆差的原因来看，政府认为汇率“偏差”比“汇率操纵”起到的影响要大得多。
“日本应坚决辩称日本和中国对汇率操纵的立场完全不同，”滨田宏一周四称，“在安倍经济学环境下，日本并没有干预汇市，而且日本的货币政策严格服务于国内经济目标。”(完)
(编译 蔡美珍/刘秀红；审校 李春喜/艾茂林)
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透吉隆坡5月24日 - 路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团[GEELY.UL]出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。