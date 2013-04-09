专访：当前日圆汇价有助于日本经济--首相经济顾问

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透东京4月9日 - 日本首相安倍晋三经济顾问滨田宏一周二表示，当前美元兑日圆水准有利于日本经济，且从国家竞争力角度判断是适宜的。
滨田宏一在接受路透专访时称，“美元兑日圆当前在100日圆左右，已经回到雷曼危机时水准。从实际和有效汇率等衡量国家竞争力的指标来看，是适宜的水准。”
他对日本央行上周决定采取的货币宽松政策表示欢迎，称这些政策方向正确，这从日圆下跌和日本股市上涨可以反映出来。
他表示，如果进一步放宽政策，日本央行仍有很多选项，比如增加购买公债、上市交易基金(ETF)和房地产信托基金等。
日本央行上周公布全球最强势的货币刺激举措，承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元。这一激进之举推动日圆和公债收益率至纪录低位。
受该决定影响，日圆兑美元周二跌至近四年低位，日本股市日经指数.N225则升至近五年高位。(完)
(编译 田建华/杜明霞；; 审校 隋芬)
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