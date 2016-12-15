专访：疲弱日圆利好日本经济 因能增加企业获利--日本首相顾问

路透东京12月15日 - 日本首相顾问西村康稔周四称，疲弱日圆能增加企业获利，有助于企业提高薪资和投资，因而对经济有利。

西村康稔在接受路透专访时称，美国当选总统特朗普的基建支出和减税计划亦很有吸引力，因其能促进美国经济增长，进而惠及日本经济。

“我不评论汇率水平。但总的来说，疲弱日圆有助于提高企业获利，”西村康稔说。

美联储升息，并暗示明年升息三次后，日圆兑美元跌至10个月低点。

特朗普上月意外在大选中获胜以来，日圆兑美元已累计跌11%，部分因为外界预期新政府的刺激计划将带动消费者物价以更快速度上升，迫使利率上涨，并导致美元走强。

日本政府官员和企业欢迎日圆走贬，因为这提高了出口企业的获利，并通过推升进口物价而提升通胀率。

但过去一个月日圆跌势太猛，一些交易商和分析师担心可能会出现突然转向或过度动荡走势。

日圆走贬提振进口物价，缓解了日本央行的部分压力。

为了提振经济以摆脱通缩，日本央行通过大规模量化宽松项目，设法产生通胀。

日本央行将在12月20日开完今年最后一次会议，消息人士对路透称，向好的经济数据可能导致该央行上调对经济的评估。

“美国的情况发生了诸多的改变，可能会对日本央行的决策产生些许影响，但我预测货币政策仍会保持宽松，”西村康稔表示。(完)