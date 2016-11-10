专访：若日圆急涨 日本应毫不犹豫地出手干预--前财务省官员

路透东京11月10日 - 日本前财务省官员渡边博史周四表示，如果日圆急涨，日本应毫不犹豫地干预汇市，即便美国总统当选人特朗普反对这一行为。

之前特朗普意外赢得美国大选，引发全球市场震荡。

日圆周三涨逾3%，因特朗普打败希拉里赢得大选，促使那些担心日圆上涨可能损及国内经济的日本决策者发出口头警告。

周四市场趋于平静，美元兑日圆逆转稍早跌势，触及105.87日圆高位，为7月27日以来高点。

渡边博史在接受路透专访时表示，尽管美国关切这种行动，“如果日圆大涨3日圆或更多，日本应毫不犹豫地干预”，并称他最近已向日本财务大臣麻生太郎和财务省财务官浅川雅嗣表达此一看法。

“如果日本顾忌(特朗普)而对干预感到犹豫，那日本未来四年都无法行动了，”渡边博史说。他现在担任日本国际协力银行(JBIC)总裁。

日本自2011年11月以后就没干预过汇市。

在截至2007年的三年时间，渡边博史曾担任日本财务省财务官，负责国际事务，与日本国内外决策者关系密切。

他表示，特朗普担任美国总统，日本和美国的经济关系不会有很大变化，对贸易摩擦的担忧不以为然。

他指出，日本对美国的出口不像以前那么多，日本汽车制造商现在正提高在美国的直接投资及创造就业。

渡边博史表示，目前而言，由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)预料在12月或1月升息，支持了美元，所以日圆料将缓慢走贬。

至于日本央行，渡边博史表示，只要日本经济稳定成长，他认为除非金融市场遭遇重大冲击，否则央行没有需要进一步扩大货币刺激。

“我不认为进一步宽松会对刺激消费者物价有很大帮助，”渡边博史并称，日本央行不应该执着于达成2%通胀率目标。(完)