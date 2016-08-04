（重发）专访：人民币年内趋稳在6.5-6.7波动 外资配利率债需求上升--法兴高层

2010年11月7日，图为百元面值的人民币和美元纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

（重发以调整内文措辞）

作者 孙琦子

路透北京8月4日 - 人民币汇率7月下旬以来逐渐从五年半低点回升，既是跟随国际美元的调整，也反映出中国央行维稳的坚定态度。在法兴银行（中国）董事总经理、中国金融市场交易总监何昕看来，人民币下半年的波动区间在6.5-6.7之间，而6.7-6.8已经是年内低点。

何昕在接受路透专访时表示，美国经济数据不及预期，9月加息的可能已经不大，12月加息的概率不超过40%；而11月的大选也是风险事件，所以年内美元指数的区间估计是92-97，难以突破100关口。同时，中国央行维稳立场坚决，6.8恐怕也很难跌破。

“如果美元不会走的更强，人民币年内会很稳定。”他称，“从各种迹象来看，6.8是过不去的，前两天6.7这个坎都过不去，国内市场的力量还是很强的。”

在何昕看来，许多海外机构看空人民币走势，恰恰表明境内外对中国央行的感受是不一样。海外人士往往认为市场的力量比较大，而境内人士通常觉得中国央行的力量很强，各种管理和操作也比较成功。从实际情况来看，人民币贬值预期已经比年初大为弱化，而人民币空头头寸也已明显减少。

最新路透调查显示，过去两周对人民币的空头押注降至逾三个月低点，因在人民币跌破关键心理水准后，中国人民银行稳定了人民币汇率。

何昕认为，尽管上周以来人民币随美指回调而小幅走升，但现在谈人民币升值还为时过早，根据模型来看，人民币有所高估是市场一致认同的看法。

“美国上周数据太差造成美元指数下跌，美指再下去人民币还是会升，但是短期升破6.60对中国经济也没有好处。”他称，“对中国经济来讲，人民币适当贬值是应该的，但前期贬值预期太强烈炒作太多，所以央行采取了一定的措施降低贬值预期。”

何昕表示，今年中国的外汇市场并不好做，外汇市场当前并没有真正出清，还有很多真实需求需要释放。从远掉市场来看，尽管人民币双向波动后，企业套期保值的需求有所增加，但实际上今年春节后客盘的套期保值交易量相对去年811汇改后已经有所下降。

“越来越多的经济学家呼吁干脆放开步子，让自由浮动早日到来。我个人认为，这可能是最好的办法之一。”他称，“放开后尽管短期市场有波动，但开放从长期来看是必须的，人民币总是要融入国际的，也是加入SDR的承诺，不然货币政策反而要受控于汇率。”

人民币兑美元即期周四收报6.6392元，结束七连升。6月底英国公投脱欧之后，人民币一路走贬；7月汇价大幅波动，月中最低下破6.7元关口，触及6.7033的逾五年半新低，随后大行出手维稳，人民币交易中枢逐渐抬高。按收盘价计算，7月人民币贬值0.17%。

**外资配人民币利率债的需求在上升**

根据中债登公布的数据，今年6月其债权托管量中，境外机构6月的增加额为400.9亿元，上半年增加额为609.56亿元，6月增加额是1-5月增加额总和的近两倍。不过，七月境外机构的托管量微降1.65亿元。

在何昕看来，尽管人民币仍存在着贬值预期，且境内信用债违约也频频发生，但海外投资者对中国利率债的需求正在上升。

“我最近接触了很多海外基金，它们对人民币利率债的投资需求从去年开始逐渐上升。作为长远投资来看，人民币贬值是暂时性的。”何昕称，“三五年后，中国的经济基本面好于其他经济体，对投资者还是有一定的吸引力。”

另外，人民币债券的收益率比较高，而且入篮SDR之后，很多机构有配置人民币资产的刚性需求。

不过他也表示，在中国版CDS（信用违约互换）之类的债市配套基础设施完善之前，海外投资者对人民币信用债的兴趣不大。

何昕认为，中国实际利率下滑的空间并不大。相对于较高的CPI，其实中国的实际利率比较低，五年期的实际利率也就不到2%。所以对海外投资者而言，如果对汇率做套期保值，这点利率会被吃掉；要做只能做更长期的配置。如果下半年没有意外的降息降准，债券很难迎来牛市。

而利率债之所以被追捧，一个很重要的原因在于银行间市场流动性过于充裕的同时，资产荒仍在继续。

“央行一直想把流动性释放到实体经济，但实体经济下行明显，真正敢投入资金扩大再生产的很少。前阵子大宗商品反弹令工业看到一些希望，有重新开工的，但没到扩大生产地步。”他称，“现在很难把资金逼到实体经济上。这些流动性总得找个地方出，那就只能炒作。这种炒作可能会面临巨大的风险。”

谈及下半年的风险事件，何昕表示，美国大选、英国脱欧后续谈判、其它欧盟国家是否跟风公投、恐怖袭击、中东地区的局部战争冲突等等，这些事件都可能影响全球的避险情绪。而人民币尽管不是避险货币，但在全球风险点大增的情况下，增加人民币资产配置会成为保守投资者的一个选项，会在某种程度上赋予人民币一定的避险货币属性。（完）

（路透中文部陈扬对此文亦有贡献）