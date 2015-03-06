专访：应顺应市场供求让人民币走贬 但资本管制不可急于放弃--专家

图为在韩国首尔一家银行拍摄的人民币现钞。 REUTERS/Jo Yong-Hak

路透北京3月6日 - 中国社会科学院学部委员余永定周四表示，资本与金融项目逆差令今年末人民币兑美元贬值概率较高。应顺应市场供求关系让人民币走贬，因其本身是一种“自动稳定器”，可在一定程度上阻止资本外流；同时，资本管制作为最后一道防火墙不能急于放弃，应采取渐进方式，慎重开放人民币资本项目可兑换。

曾担任央行货币政策委员的余永定在参加两会期间接受路透专访时并称，当前中国投机资本外流现象非常严重，企业套利和国内资产转移到国外，共同驱动资本外流。短期跨境资本的扰动已引致人民币兑美元在双向波动中走弱，但目前中国金融市场尚未成熟，还不能完全任由市场决定汇率，央行的区间调控仍有必要。

“人民币贬值是资本外流的结果，同时人民币贬值本身也是一种自动调节机制，可以在一定程度上遏制资本外流，让投机资本外流付出更多代价。在资本外流的情况下不让人民币贬值，等于鼓励更多资本往外流。”他称，人民币贬值还有助于改善国际收支状况，经常项目好转亦会降低人民币贬值压力。

他指出，汇率浮动和资本管制是维护中国经济稳定的两个重要武器，目前汇率灵活性与资本项目开放速度不相匹配。前者应争取尽早实现自由浮动，后者则不能轻易放弃，因中国储蓄占GDP的比重相当高，若投资者大量减持人民币资产和增持国外资产，会引致人民币大幅贬值压力；且如果对资本跨境流动不做任何控制，汇率贬值势必又会影响货币政策独立性。

尽管基于套利目的的投机资本外流显着，但余永定并不认为目前人民币汇率处于危险状态，或者中国一定会出现大规模资本外逃。他称，中国目前尚有足够的政策武器应对资本外逃风险，但应正视这一问题，如果不被重视，局面可能失控；即使没有失控，中国也会遭受很多损失。

他认为，人民币实际有效汇率并没有高估，判断有效汇率是否高估的主要依据是贸易平衡状态。目前中国是贸易顺差且还在增长，同时出口占世界贸易份额的比重仍在提升；从经常项目与长期的资本项目来看，目前人民币汇率大致均衡，不会出现大幅上升或下跌，目前人民币贬值主要是短期资本流动或资本外逃引致。

今年1月中国贸易顺差达600.3亿美元，继去年11月后再创新高。2014年，中国连续第二年居全球第一货物贸易大国地位。

中国国家外汇管理局此前数据显示，2014年四季度资本和金融项目逆差912亿美元，超过全球金融危机时2008年四季度的468亿美元逆差，创出1998年有纪录以来的新高。2014全年逆差达到创纪录的960亿美元，而过去十五年中仅2012年录得318亿美元逆差，2013年顺差高达3,262亿美元。

**人民币走贬并不会掣肘政策宽松**

余永定认为，人民币贬值并不会掣肘货币政策宽松。今年中国进一步降息降准的概率较大，经济增速稳定在7%左右是可接受的，但如果继续下滑，就应该扩大财政和货币政策宽松力度，而非顾忌由此产生的人民币贬值“副作用”，汇率并不是政策宽松与否的主要考量。

他主张择机尽早实现人民币汇率的自由浮动。在当前的汇率弹性下，中国资本项目开放的速度过快，而人民币汇率浮动的灵活性不足。在中美货币政策分化背景下，中国利率下行而美国利息趋于上升，此时如果汇率没有足够的灵活性，一旦美国加息靴子落地，资本外流将令国内的宽松货币政策受到打击。

此前国家外管局局长易纲在参加两会期间表示，人民币上下波动已进入一个均衡区间，目前波动区间够用，资金流进流出总体正常，“人民币国际化是一个自然的市场化过程，对这个过程不着急。”[nL4S0W73HH]

尽管余永定认为人民币应在有贬值压力时顺应市场力量走弱，但他并不建议通过主动贬值来促进出口。他指出，中国目前经济体量庞大，出口占GDP比重较高，对外依存度不宜再提高。

“没有必要通过贬值来促进出口，中国出口占GDP比重已经很大；全世界除了德国，没有像中国这么高的出口占GDP比重，美国日本都比我们小得多。”他称。

他并称，人民币实现双向浮动是件好事，有助于遏制投机资本的套利套汇活动。但与此同时，应丰富金融避险工具，金融体系要尽可能创造和提供外汇远期、期货、货币互换等工具，帮助企业规避汇率风险。同时，监管体系应加强跨境资本流动监管，掌握每一笔资本流向。

上周六晚中国央行宣布降息促人民币收创近29个月新低，近几个交易日人民币兑美元即期持续低位反弹。交易员称，央行降息增大人民币贬值压力，但两会召开期间人民币走势将持稳。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)

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