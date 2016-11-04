（更正）专访：百胜中国剥离后对未来增长有信心 但不会一帆风顺

（更正：因英文原文有误，相应调整标题和第一段百胜中国CEO的言论表述）

上海路透11月2日 - 百胜中国(YUMC.N)执行长(CEO)潘伟奇对路透表示，公司致力于实现高个位数的年度营收增幅，但成长之路不会一帆风顺，投资者应当对中间的曲折有心理准备。百胜中国从美国母公司剥离未久。

百胜中国周二在纽约证交所首日挂牌上市；尽管新开门店超过1,500家，但旗下肯德基、必胜客与其他连锁餐厅营收从2012年起就不见起色。百胜中国希望2017年实现强劲成长，不过潘伟奇表示，中国市场很难解读。

“以我们的业务模式，我们的财测预估能达到较高的个位数百分比营收成长，但真的无法对同比做出预测，中国的情况就是这样。业绩会上升，但道路不见得永远笔直，”潘伟奇在百胜中国上海办公室表示。

当初作为百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)旗下部门的时候，百胜中国每年营收都增长逾20%，一直保持到2012年。不过随后就陷入挣扎，面临品安全担忧、经济成长放缓、消费者口味改变及对手实力增强等不利因素。

不过潘伟奇表示，中国子公司的剥离并不意味着将进一步偏离百胜美式风味的根基--其品牌已提供榴槤口味披萨，与备受欢迎的亚洲风味早餐粥品。

**稳步前进**

潘伟奇说，为了使回报最大化并牢牢掌控食品安全，百胜中国将侧重于建立自己的门店，而不是加盟合作的方式。

百胜中国计划每年新建600家门店，长期来看或将在中国市场开设20,000家门店。但潘伟奇说，当前的重点是从现有的7,300家门店挤出更多利润，尽管这意味着扩张步伐放缓。

“今年我们拿出大约1.5亿美元资金...，不是用来建新店，而是翻新现有店铺，”他说。其中包括安装无现金支付系统、LED照明和数字菜单。

潘伟奇还说，百胜中国或将吸引到更多亚洲投资者，而百胜品牌传统的美国投资者可能对风险上升更加谨慎。但一个积极因素是，中国相对世界其他地区而言政治环境稳定。

“看看美国，还有不到一周时间就将举行大选，没人知道会发生什么--这是最大的风险。至少我们这里非常稳定，”他说。(完)