专访：中坤集团加快推进冰岛租地 并看好国内度假地产

* 正加快磋商冰岛租地协议--中坤副总裁

* 拟投资100亿元开发云南普洱度假项目

* 看好中国度假地产前景

作者 邵晓忆

路透北京5月15日电---因冰岛购地计划而声名鹊起的中国民营地产企业--北京中坤投资集团周二表示,目前正在加快磋商与冰岛的租地协议,相关细节双方仍在商谈,相信不久即有结果.

中坤投资集团副总裁谢勇在接受路透专访时并称,看好国内的度假地产前景,计划投资100亿元人民币开发云南普洱一度假项目,目前正在开展前期规划,该项目规划可选面积达60平方公里.

中坤集团去年拟投资2亿美元在冰岛开发旅游项目,购买一块300平方公里未开发土地,但随後冰岛政府驳回了该购地申请.冰岛国有电台RUV稍早报导称,中坤集团已签署租借冰岛东北部一块土地的协议.

"目前我们双方正在加快磋商,很多细节都还在谈的过程中,正式协议还没有签订,"谢勇表示.

他表示,尽管去年11月冰岛内政部以尚无将如此大面积土地卖给外国人的先例为由,拒绝中坤的购地申请,但当地政府一直在与中坤接触,希望中坤进入,因为投资会给当地带来就业和税收.

"我们依然看好冰岛战略,希望借此形成中坤度假北欧板块,"谢勇表示.目前中坤与冰岛正在商谈的土地租期,倾向於其中核心地块租期达99年.

尽管中坤集团一直强调,其冰岛购地开发计划着眼于长远收益,旨在打造度假旅游项目,无关国家政治战略.但鉴於冰岛所处的战略位置,分析人士曾表示,因冰岛是位於欧美大陆之间的大西洋岛国,且邻近多国竞相提出资源诉求的北极地区,战略位置重要,因此不能忽略中坤购地交易可能产生的安全疑虑.

总部位於北京的中坤集团成立於1995年,目前旗下共有两大核心业务板块--地产业和度假产业.其已形成了包括安徽黄山、新疆南疆、安徽桐城、北京门头沟、湖南岳阳以及美国田纳西等旅游度假板块,拥有世界文化遗产1处、古村落23个、国家A级景区46个等旅游度假资源.截止2010年底,集团总资产逾200亿元.

**拟建云南--中国普洱休闲养生部落**

谢勇表示,除了加快冰岛项目磋商之外,中坤今年将重点推进云南普洱的度假项目的前期准备工作.预计该项目建设期达十年,投资总额达500亿元.

"中坤作为项目牵头者,其中10-20%会由我们来投,而其余投资会借助普洱的吸引力及中坤的影响力和示范作用,可由中坤牵头组织在全世界范围内引进多家国内外一流投资商进行投资,"他称.

他表示,中坤已与当地政府签署战略合作框架协议,根据协议,中坤将在普洱主导开发一片占地60平方公里的休闲养生度假区,包括商务度假会展城、大型普洱茶文化基地、原生态村落保护展示地、企业会所、私人俱乐部以及高端养老板块等.

面对如此大体量的度假地产投资,谢勇表示,中坤的资金来源主要包括旗下景区门票收入,配套酒店,餐饮娱乐收益,持有物业租金收入,销售一部分原本持有物业以及银行贷款等.

与传统开发不同,他表示,中坤的度假地产项目首先考虑的是保护当地原住民的利益,保护当地独有的生态环境和景观资源,强调项目的可持续性和创新性,并以此依托开发相应的度假村、会所及酒店等项目.

"旅游度假地产需要长期投入持有经营,需要耐得住寂寞的企业来做,急功近利的心态很难做的专业,"谢勇表示.

中国的住宅市场正经历持续逾两年的严厉调控,而旅游地产却风景这边独好.以海南为例,旅游地产项目星罗棋布,开发商纷纷圈地占领景区稀缺资源.万科(000002.SZ)、雅居乐(3383.HK)、绿城(3900.HK)等诸多大型开发商均已进驻海南市场.

谢勇表示,受惠于国家鼓励消费的政策支持,随着居民收入水平的提高,对旅游休闲度假需求增加,旅游地产的发展前景看好,二、三线城市仍有很大的市场空间,但不排除局部地区有过热现象出现.

根据正式发布的中国旅游业"十二五"(2011-2015年)发展规划纲要,中国旅游业总收入到2015年将达2.5万亿元,年均增长率为10%;旅游业增加值占全国GDP的比重将提高到4.5%,占服务业增加值的比重达到12%,旅游消费相当於居民消费总量的比例达到10%.(完)

--审校 丁淑琴

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。