银泰商业获阿里巴巴53.7亿港元战略投资

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港3月31日 -中国百货营运商--银泰商业（集团）有限公司(1833.HK)周一称，阿里巴巴集团对其作出战略投资，包括认购价值约53.7亿港元新股及可换股债券，双方并将设立合资企业发展百货与超市相关的线上到线下（O2O）业务。
银泰商业于上周四盘中停牌，停牌前报9.03港元，其股份将于今早复牌。
该公司在联交所一份声明中称，公司将按每股7.5335港元发行约2.2亿股股份，以及本金额约37.06亿元的可换股债券予阿里巴巴，涉及金额合共约53.7亿港元。
完成发行新股后，阿里巴巴将持有银泰商业9.9%股份，假设可换股债券获悉数行使转换为股份，阿里巴巴的持股比例将进一步升至26.13%。
根据协议，双方还将寻求设立合资企业，利用银泰商业遍布中国的零售业务网络的专业经验、资源及基础设施以及投资人领先的电商平台及消费数据分析能力，来发展与购物中心、百货商店以及超级市场有关的O2O业务。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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