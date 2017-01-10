银泰商业获阿里巴巴等提出198亿港元私有化建议 股价大涨（更新版）

(新增细节、背景及阿里巴巴评论)

路透香港1月10日 - 中国百货店及购物中心营运商--银泰商业1833.HK周二宣布，两名主要股东--阿里巴巴(BABA.N)及前主席兼公司创办人沈国军作为联席要约方，提出按每股现金代价10港元将公司私有化，较停牌前收市价溢价42.25%；预计私有化建议所需最高现金金额约197.9亿港元。

公司的声明称，联席要约方将不会增加股份注销价，且并无保留有关权利。倘私有化获通过，银泰商业将自联交所主板退市。

银泰商业股份自2016年12月28日起停牌，停牌前报7.03港元。公司股份将于今天恢复交易，盘中最多曾涨38%至9.7港元的近一年半高位，较私有化作价低3%。香港时间10:52，升幅收窄至35.28%。大盘恒生指数.HSI升0.3%。

阿里巴巴新闻稿称，建议交易反映集团通过利用其庞大的消费者覆盖、丰富的数据及技术，将传统零售转型。

“中国零售板块总规模达到4.5万亿美元，并以每年10.7%的速度增长。阿里巴巴正与线下零售商合作把传统的营运方式转型，创造新的消费者体验并在新的零售商业模式下把握未来机遇。”阿里巴巴首席执行官张勇表示。

公告称，阿里巴巴计划以内部现金资源或外部债务融资支付建议及购股权要约所需的所有现金款项；沈国军将以内部现金资源及外部债务融资根据比率及相关融资出资。

阿里巴巴2014年7月入股银泰商业，目前持有公司约27.82%已发行股本，而沈国军持股约9.17%。完成私有化后，阿里巴巴的持股比例将升至73.73%，而沈国军持股比例则升至16.21%。其余股份由联席要约方的一致行动人士，以及银泰商业首席执行官陈晓东持有。

银泰商业目前在中国经营29间百货店及17个购物商场，主要在中国的一、二线城市。公司表示，建议私有化对公司而言，联席要约方及公司可制定战略决策，专注长期利益，避免公开上市公司身份相关的市场预期及股价波动的压力。此外，由于股份交易流动性较低，公司目前的上市平台不足以作为业务及增长的资金来源。（完）

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