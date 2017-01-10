银泰商业获阿里巴巴等提出198亿港元私有化建议 溢价逾四成

路透香港1月10日 - 中国百货店及购物中心营运商--银泰商业1833.HK周二宣布，两名主要股东--阿里巴巴(BABA.N)及前主席兼公司创办人沈国军作为联席要约方，提出按每股现金代价10港元将公司私有化，较停牌前收市价溢价42.25%；预计私有化建议所需最高现金金额约197.9亿港元。

公司的声明称，联席要约方将不会增加股份注销价，且并无保留有关权利。倘私有化获通过，银泰商业将自联交所主板退市。

银泰商业股份自2016年12月28日起停牌，停牌前报7.03港元。公司股份将于今天恢复交易。

公告称，阿里巴巴计划以内部现金资源或外部债务融资支付建议及购股权要约所需的所有现金款项；沈国军将以内部现金资源及外部债务融资根据比率及相关融资出资。

阿里巴巴持有银泰商业约27.82%已发行股本，而沈国军持股约9.17%。

银泰商业表示，建议私有化对公司而言，联席要约方及公司可制定战略决策，专注长期利益，避免公开上市公司身份相关的市场预期及股价波动的压力。此外，由于股份交易流动性较低，公司目前的上市平台不足以作为业务及增长的资金来源。（完）

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