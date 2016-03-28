中集集团旗下中集车辆集团引入平安和住友等战略投资者

路透上海3月28日 - 中国物流装备和能源装备供应商--中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司(000039.SZ)旗下第二大业务中集车辆集团近期完成增资扩股，并引入中国平安(601318.SS)(2318.HK)、日本住友商事(8053.T)及山东南山集团三大战略投资者。

中集集团(2039.HK)官网上周六刊登新闻稿显示，增资后，中国平安下属的上海太富祥中、深圳南山大成及住友商事分别占中集车辆股本的16.822%、1.544%、0.929%；中集车辆管理层持股公司以与战投同等价格跟投，占比达1.544%。中集集团未披露此次增资的具体金额。

公司新闻稿称，新的投资者的进入，将极大地提升中集车辆集团未来全球业务拓展能力及对上下游资源的并购整合能力。三大战略股东都将为中集车辆“成为半挂车行业优秀的世界级企业”的愿景提供可行的共享资源。

车辆集团将与中国平安在金融领域、投资管理、租赁业务等方面充分合作；将与南山集团在轻型材料的应用、金融及海外业务拓展方面进行合作；将与住友商事就新一代创新产品、产业链上下游延伸产品及服务、新兴市场网点布局上均将展开充分的合作。

中集车辆集团主要经营各类专用汽车、关键零部件产销，年产半挂车能力超过20万台，年销售半挂车超过10万台，为全球最大的半挂车制造、销售企业集团。目前，公司覆盖北美、欧洲、澳洲、东南亚以及中国大陆等区域的30个生产、销售基地及研发中心。

以集装箱生产企业起家的中集集团，在主业逐渐进入缓慢增长期后，近年来积极拓展主业，包括车辆、能源化工及食品装备、海洋工程、物流、空港设备等新业务逐步壮大。周日公司还宣布成立中集多式联运发展公司，集团旗下深圳中集电商物流科技公司上周五宣布完成3亿元人民币的A轮融资。

中集集团A股周一早盘报15.87元，涨2.39%。（完）