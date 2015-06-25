知名投资人Jeremy Grantham警告称股票回购拖慢经济成长

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透芝加哥6月24日 - 知名逆向投资人Jeremy Grantham周三表示，利率较低及企业高管的求稳心态引发了股票回购潮，这正在拖慢经济成长。
Grantham表示，企业领导人认为花钱回购自身企业股票太简单了，而不愿对新工厂等具有不确定性的资本项目进行投资。Grantham以悲观看待美国联邦储备委员会(美联储/FED)促进经济成长的努力及对环境的忧虑而着称。
“对于一位资深企业高管来说，回购股票比建设一座新工厂的危险小得多，”Grantham在晨星投资会议上表示。
他称，在就业市场依旧疲弱之际，回购股票降低了资本支出，从而拖累经济成长。Grantham是总部位于波士顿的GMO LLC联合创始人兼首席投资策略师。
他还表示，需要制定新的规则以改变大量回购股票的现状，股票回购有利于持有股票期权的企业高管。“除非通过改革规定来修正这一作法，否则将越来越拖累经济成长，我们将看不到预期的增长，”Grantham称。
据研究机构FactSet数据，标准普尔500指数成分股企业2014年支出5,660亿美元用于回购股票，为2007年以来最高水准，2013年则为4,800亿美元。
多数股票回购是迫于激进投资者的压力，而且处于纪录高位的股价已使回购成本更高。(完)
(编译 于春红；审校 张荻)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。