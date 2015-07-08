中证金近期拟在银行间市场发行800亿元短期融资券--报载

路透上海7月8日 - 中国“救市”行动仍在持续进行中。第一财经日报周三报导，中国证券金融股份有限公司（中证金）拟在银行间市场发债800亿元人民币，具体形式为短期融资券。

报导引述市场人士认为，中证金在银行间市场发债是有可能的，因为目前央行给其直接注资有一定问题，可能会绕道银行来操作。

路透目前暂未联络到中证金对上述报导予以置评。

中国监管层上周末联合出重拳救市。央行将向中证金提供流动性支持，意味着中国式平准基金呼之欲出。与此同时，中央汇金公司宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。

而周二中国股市A股保卫战进入第二天，国家队资金强拉数十家大盘蓝筹权重股，但仍未能止住大盘跌势，且千股跌停局面再现，市场对于这种救市策略的批评声渐多。(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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