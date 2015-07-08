中证金近期拟在银行间市场发行800亿元短期融资券--报载

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海7月8日 - 中国“救市”行动仍在持续进行中。第一财经日报周三报导，中国证券金融股份有限公司（中证金）拟在银行间市场发债800亿元人民币，具体形式为短期融资券。
报导引述市场人士认为，中证金在银行间市场发债是有可能的，因为目前央行给其直接注资有一定问题，可能会绕道银行来操作。
路透目前暂未联络到中证金对上述报导予以置评。
中国监管层上周末联合出重拳救市。央行将向中证金提供流动性支持，意味着中国式平准基金呼之欲出。与此同时，中央汇金公司宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。
而周二中国股市A股保卫战进入第二天，国家队资金强拉数十家大盘蓝筹权重股，但仍未能止住大盘跌势，且千股跌停局面再现，市场对于这种救市策略的批评声渐多。(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。