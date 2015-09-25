香港《经济日报》：各国竞相减息 谋自保难破困局

（9月25日社评）

挪威与台湾央行昨双双宣布减息，部分新兴国及中小型发达经济体，亦预告将进一步减息，此反映大宗商品价格下挫、中国经济减速下，环球需求愈见疲弱，惟有再靠减息先求自保。

环球再现减息潮 皆因需求更差

环球新一轮减息潮乍现苗头，除挪威央行昨减息四分一厘外，台湾央行昨亦启动6年来首次减息，下调八分一厘。此外，新西兰央行月初减息后，外界料下月将再减；市场亦料印度央行下周将再减息。新兴国以至中小型发达经济体先后减息，虽各有前因，惟背后症结实殊途同归。

个中关键，实是环球需求不足日益加剧。2008年美国爆金融海啸后，美国经济深陷去杠杆化之苦、其后欧洲又急爆欧债危机，美欧经济双双泥足深陷，环球需求开始见顶减退。

过去几年需求不足问题未见凸显，显因两大因素撑住。一是美国带头量宽大开印钞机，欧洲与日本亦照办煮碗大放水，引发环球资产与商品价格泡沫，财富效应创造需求旺盛的表象。

二是作为全球经济火车头的中国，自2008年底力推「四万亿」投资大计，力松财政与货币政策以大兴土木，除造就本身经济仍可高速增长，对各种商品资源的需求亦有增无减，成为环球各国尤其资源出口型国家的大买家，顶住全球需求。

然而，环球需求的短暂好景难以持久，首因固是成也美国、败也美国。美国储局自去年底结束量宽买债后，今年更不断放风将在年内加息，因美国量宽谷起的环球资产与商品泡沫，遂被猛力挤压；且中国经济亦忍痛步向结构转型，由依赖制造业与基建投资，转为更着重由服务业作经济引擎，经济增速大减，环球需求亦因此调整下行，需求不足矛盾更为尖锐。

虽然今年初已有多个新兴国以至中小型发达国，争相减息松银根自救，惟此却惹来更剧烈的走资潮，各国央行深怕走资失控、本国货币暴贬，恐跌出祸来，故环球减息潮在过去几个月一度偃旗息鼓，以静观其变。

各国无力振需求 减息当止痛饼

惟各国央行纵暂忍手，走资情况却持续，因储局对年内加息仍死心不息。对新兴国与中小发达国而言，与其继续呆等，不如及早再出手减息，先谋自保。惟环球需求不足此问题症结未见出路，尤其美国纵有条件加息，亦仅弱复苏，难大力拉升全球需求，中国经济亦难复高增长，环球经济阴乾困局恐怕在未来一两年难以扭转，各大小央行只能重施减息故伎，当吞止痛饼，缓减经济痛楚，以捱至全球曙光出现。