专访：法国应放弃赤字目标并加速改革--Attali

路透巴黎12月4日 - 曾为法国前领导人担任顾问的著名经济学家Jacques Attali表示，法国总统奥朗德应放弃欧盟的赤字目标，并马上加速经济改革步伐。

Attali在1980年代为法国前总统密特朗(Francois Mitterrand)担任顾问，并在2000年代为保守派前总统萨科齐担任顾问，目前在法国仍颇具影响力。他说，过去改革措施未能落实到位，意味着奥朗德面临着一个几乎不可能完成的任务。

“推迟改革使问题累积如山，现已几近无解，因为减赤将使国家经济陷入低迷，而不减赤又会让国家债负过重，”Attali对路透表示。他还是欧洲复兴开发银行前主管。

法国政府于2013年获两年宽限期，到2015年使本国赤字与产出之比不高于3%。但法国政府现在却说，2017年之前无法实现这一目标。欧盟执委会划定明年3月为最后期限，责令法国推出新一轮改革措施，否则将因违反赤字规定面临惩罚。

“如果我们试图在2017年实现3%的目标，法国将陷入萧条。即便我们把这个日期推迟到2020年，经济成长率也将仅为0.5%。在这个框框内无法解决问题，”他说。

奥朗德的社会党政府从2012年起实施改革，比如适度的劳动力市场改革和退休机制改革。这些改革的方向是对的，但不及应做事项的十分之一。

“在我看来，真正的结构性改革还没有开始呢，”Attali说。他并非奥朗德的正式顾问，但据外界所知，他与奥朗德有频繁的非正式接触。

他说，除了对几个不开放的行业放松监管以及放松劳动力市场规则之外，还要做更大努力。(这些举措是法国经济部长马克龙计划下周公布的议案。)他说，要对退休和劳动规则进行全面改革，并取消法国复杂的地方政府层级。

他承认，这将面临巨大困难，需要六至十年的协同改革，超过常规五年的选举周期。

“无志则事无成。这就是为何我提出要有一个救国政府，”他说。他所使用的“救国政府”一词，原本是专指戴高乐将军所领导的政府，它在1958年阿尔及利亚(当时为法国殖民地)叛乱之后避免了一场潜在的政治危机。(完)

(编译 王颖；审校 高琦)

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