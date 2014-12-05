专访：油价下跌只是美国能源繁荣之路上的“一道坎”--施耐德电气

路透波士顿12月4日 - 施耐德电气(SCHN.PA)北美首席执行官(CEO)Laurent Vernerey对路透表示，预计明年北美业务将增长强劲，尽管油价下跌对该公司的一个重要客户群带来威胁。

该公司表示，油气产业是该公司北美业务的三个增长领域之一，其他两个分别是基础设施和数据处理。北美市场占其营收的四分之一。施耐德电气是一家欧洲跨国公司，主要生产电气设备和软件。

“我们认为油气产业繁荣仍处早期阶段，”Vernerey周三晚间时表示，“现在是暂时困难吗？我认为是的。”

自6月以来，油价CLc1下跌了三分之一，石油输出国组织(OPEC)的主要产油国与北美页岩、油砂和深海产油商展开市场份额之争。

这对施耐德电气一些与能源产业有关的客户构成威胁，这些客户涵盖了从勘探公司到管道运营商至炼厂，它们都需要电子设备和自动化软件。

Vernerey表示，公司的内部预测模型显示，油价下跌是暂时的，因为OPEC国家的预算维持不了太久就不得不宣告减产。

“业务模式将受到挑战，”他说，“但我们目前的看法是(油价)将会回升。”(完)

(编译 李春喜 审校 朱晓军)

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