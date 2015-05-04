中信证券完成海外投行业务整合 捕捉“一带一路”等机遇

路透香港5月4日 - 中国大型券商中信证券(6030.HK)(600030.SS)周一称，已经完成海外投行业务整合，并将捕捉“一带一路”等机遇。

中信证券的声明称，旗下两家海外投行分支--中信证券以及中信里昂已经完成企业融资及资本市场业务的整合工作，并共同成立“中信证券国际资本市场”（CITIC CLSA Securities）。

中信证券董事长王东明称，“中信证券国际资本市场成立后，中信证券的海外投资银行业务将以一个完整的队伍、一个全新的面貌走向全球市场，表明中信证券的国际化战略和布局已经取得令人鼓舞的进展。”

中信证券在过去十多年来一直稳居中国内地债务和股权发行商承销额首位。

在此基础上，中信证券国际资本市场的足迹遍布大中华地区、东盟及印度，并在澳大利亚与欧洲组建了新团队，为消费品与综合，能源、采矿与设备，金融机构，房地产与基建，以及电信媒体科技与医疗等行业的一流企业提供债务、股权和并购领域的专业服务。

中信证券副董事长兼中信证券国际行政总裁殷可指出，“我们能充分把握在亚太地区内存在的成长机会，以及中国倡导的‘一带一路’所创造的重大机遇。”

目前，中信证券国际资本市场的直投及企业融资业务分布于香港、曼谷、科伦坡、雅加达、马尼拉、吉隆坡、孟买、新加坡，悉尼以及伦敦等城市，拥有100名员工，将与中信证券在北京、深圳、上海等地的团队携手合作，为中国企业和投资者提供投全方位的服务。（完）

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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