《RUSSELL专栏》充实库存及融资贸易 推升中国大宗商品进口

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿5月8日 - 中国大宗商品进口强劲，而制造业等其他重要指标表现疲软，两者并存的矛盾现象能够持续多久？

如果你也认同，中国无法在经济成长放缓之际，继续以纪录高位或接近高位的速度进口主要大宗商品，那么势必会出现下列两种情况之一。

要么大宗商品进口速度开始放缓，与其他经济数据更为一致，像是4月汇丰采购经理人指数(PMI)连跌四个月；不然就是中国经济成长开始出现加速迹象。

今年以来，中国大宗商品进口的强劲表现，通常被淡化为受到一次性因素影响，或是与实际消费无关的需求，例如铁矿石融资贸易需求。

如果这些因素是中国大宗商品进口与整体经济表现看似脱钩的背后原因，那么最有可能的结果就是，未来几个月原油、铁矿石、铜、大豆等大宗商品的进口将会降温。

中国4月原油进口较3月跳涨22%，至2,788万吨，约合每日进口678万桶。这个数字超过1月创下的每日进口665万桶的纪录。

在原油进口增强时，需求却在放缓。计算显示第一季石油隐含消费量为每日996万桶，较上年同期下降0.6%。

在4月进口量刷新纪录之际，几家国内炼厂正在进行维护，这通常会使需求减少。

最可能的原因是中国一直在增加商业原油库存，两家新炼厂的启动也支持了这个看法。

不过，原油进口的强势程度暗示，中国可能也在补充战略储备，不过由于这方面的信息不予公布，这个猜测无法证实。

**对于铁矿石及铜，价格是一大因素**

4月铁矿石进口8,389万吨，创下史上次高，今年前四个月的进口则是较上年同期跳升21%。

虽然4月进口跳升可以归因于钢铁产出增加，但也可能是有部分进口进入了地下融资交易，尽管有一些报告指出，当局正采取措施让交易商更难以利用商品进口做为信贷担保品。

信贷交易相关的商品进口可能在4月达到顶峰，暗示未来几个月铁矿石进口将放缓，或至少与钢铁产出连动性增强。

其他与铁矿石有关的因素还包括价格下跌往往会提振进口，不论钢铁需求为何。

铁矿石现货价格.IO62-CNI=SIP3月11日触及年内低点每吨104.70美元，这也是许多4月交运船货的下单时间。

4月铜进口量较上月增长7.2%，至450,000吨，其中价格走低可能是背后原因之一。

伦敦期铜3月13日跌至年内收盘低位，刺激了中国交易商的进口需求。

中国国际期货有限公司(上海)交易员兼资深分析师ZhouJibe向路透称，中国国家物资储备局(国储局)4月亦购铜，这扶助支撑本地溢价，进而增强进口吸引力。

看看主要大宗商品进口数据就会发现，进口似乎并未受到实际消费坚挺的推动，原油和铜进口是受充实库存活动的提振，铁矿石进口则是受影子融资活动的刺激。

战略性库存充实活动是否会继续迅速增加还在未定之天，但未来几个月融资交易对大宗商品进口的提振作用确实看来可能会减弱。

不过，如果中国经济的确开始小幅回升，那么大宗商品的部分实际需求可能会抵消充实库存和融资交易提振作用减弱的影响。(完)

(编译 蔡美珍/李春喜/张明钧/许娜；审校 杜明霞/石冠兰)

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