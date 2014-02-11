比特币价格暴跌 交易平台Mt. Gox无限期延长暂停提现

路透纽约2月10日(记者 Sam Forgione) -电子货币比特币的价格周一下滑至近两个月低点，此前比特币交易平台Mt. Gox称，其上周五宣布的暂停提现决定将无限期延长。

比特币在各交易平台的价格差异很大，总部位于东京的Mt.Gox是全球最知名的比特币电子交易平台，周一该平台比特币价格创下单日最大跌幅之一。

据Mt.Gox数据，比特币价格周一最低曾跌至500美元，较上周五收盘价692美元下滑逾27%，最新成交价为597美元，较周五缩水近14%。

上周五Mt. Gox宣布因技术问题暂停提现后，比特币价格就开始迅速下滑。

Mt.Gox周一最新声明表示，将无限期延长暂停提现的决定，称发现比特币钱包异常活动，过去数周进行了调查，证实对有的交易需进行更密切的审查。

Mt.Gox称，比特币软件一漏洞可能导致交易细节能被修改。这意味着有人可以修改交易细节，使得比特币电子钱包之间发生的转账被隐藏，这可能导致重复转账。

Mt. Gox称，发现的这个问题并不仅限于该交易平台，影响到所有比特币转至第三方的交易。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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