《美国债市分析》美国明星债券基金大举押注股市复苏

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
另外一个问题就是债券基金公司所能收取的管理费.该费用远低于股票业务的管理费.
据Morningstar显示,美国开放式股票共同基金的平均费用比率为1.36%,美国开放式债券基金的平均费用比率为0.98%.
"在收益率太低时,很难收取很多费用."固定收益投资组合经理David Schawel对特许金融分析师协会(CFA Institute)写道.
PIMCO在三年前开始认真扩展股票业务,2010年4月成立首支主动管理型股票共同基金PIMCO EqS Pathfinder Fund.该公司股票业务起步很缓慢,因当时正逢全球股市大幅动荡之际,吓跑了因楼市泡沫破裂而饱受冲击的投资者.
埃里安表示,扩大股票业务是PIMCO"数年改革计划"的重要一环,即成为向投资者提供一站式服务而非仅以债券业务为主导的公司.部分由于股票业务增长且其他业务扩张,目前位于加州纽波特比奇的总部已容纳不下PIMCO,该公司将于2014年上半年入住38万平方英尺、20层楼的新写字楼.
"谁又能断定未来10年他们不会成功?"Morningstar的Jacobson表示,"我确实很欣赏PIMCO白手起家建立股票业务而不是购买股票公司的做法.以往经验来看,购买业务这一招的结果是成败都有且毁誉交加."
先锋集团投资组合审查小组负责人Dan Newhall对路透表示,他正密切关注竞争状况,并指出市场变得很拥挤.
Newhall称,"对大型债券基金公司PIMCO和DoubleLine而言,这可能极具挑战性.大牌公司虽有入场并集聚股票资产的空间,但这个市场非常拥挤,很多知名公司的股票管理业务已经很活跃."
Gundlach在被问及对先锋集团评论作何回应时表示,"四年前他们也同样会说固定收益资产能够改善公司前景."(完) (编译 丁琦/梁睿雪/王翔琼; 审校 高琦)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。