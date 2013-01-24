《美国债市分析》美国明星债券基金大举押注股市复苏

另外一个问题就是债券基金公司所能收取的管理费.该费用远低于股票业务的管理费.

据Morningstar显示,美国开放式股票共同基金的平均费用比率为1.36%,美国开放式债券基金的平均费用比率为0.98%.

"在收益率太低时,很难收取很多费用."固定收益投资组合经理David Schawel对特许金融分析师协会(CFA Institute)写道.

PIMCO在三年前开始认真扩展股票业务,2010年4月成立首支主动管理型股票共同基金PIMCO EqS Pathfinder Fund.该公司股票业务起步很缓慢,因当时正逢全球股市大幅动荡之际,吓跑了因楼市泡沫破裂而饱受冲击的投资者.

埃里安表示,扩大股票业务是PIMCO"数年改革计划"的重要一环,即成为向投资者提供一站式服务而非仅以债券业务为主导的公司.部分由于股票业务增长且其他业务扩张,目前位于加州纽波特比奇的总部已容纳不下PIMCO,该公司将于2014年上半年入住38万平方英尺、20层楼的新写字楼.

"谁又能断定未来10年他们不会成功?"Morningstar的Jacobson表示,"我确实很欣赏PIMCO白手起家建立股票业务而不是购买股票公司的做法.以往经验来看,购买业务这一招的结果是成败都有且毁誉交加."

先锋集团投资组合审查小组负责人Dan Newhall对路透表示,他正密切关注竞争状况,并指出市场变得很拥挤.

Newhall称,"对大型债券基金公司PIMCO和DoubleLine而言,这可能极具挑战性.大牌公司虽有入场并集聚股票资产的空间,但这个市场非常拥挤,很多知名公司的股票管理业务已经很活跃."

Gundlach在被问及对先锋集团评论作何回应时表示,"四年前他们也同样会说固定收益资产能够改善公司前景."(完) (编译 丁琦/梁睿雪/王翔琼; 审校 高琦)