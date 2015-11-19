《路透峰会》美国经济能够承受FED加息的影响--领航集团固定收益主管

路透纽约11月18日 - 美国领航集团(Vanguard Group)全球固定收益部门主管Gregory Davis周三表示，美国经济能够承受住多次升息的影响。美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早可能在12月开始升息。

领航旗下全球固定收益部门管理着逾9,000亿美元的资产。

他在纽约参加路透全球投资展望峰会时称，“如果明年加息75-100个基点，市场也能消化。”

Davis表示，美联储最好能够逐步升息，防止经济增长受到影响。

但他并称，加息的时间已经来到，这样可以给决策者更多灵活性，若未来有必要收紧政策，并限制风险投资受到过度追捧。

Davis表示，“等待的时间越长，未来收紧政策的幅度可能越剧烈。”

Davis的观点与许多机构投资者一致，他们预计美联储可能在下个月升息。

他表示，决策者应循序渐进，因通胀迹象并不明显，而且就业市场仍有大量闲置劳动力。