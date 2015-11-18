《路透峰会》安联首席经济顾问埃里安认为，新兴市场存在积极投资机会

路透纽约11月17日 - 德国保险商安联 的首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian) 周二表示，新兴市场存在积极投资的机会，并称美国联邦储备理事会(美联储/FED)承受的政治压力有损害其独立性的风险。

埃里安在纽约的路透全球投资展望峰会上表示，投资者对新兴市场出现的问题“反应过度”。

虽然埃里安称新兴市场前景“面临挑战”，不过他也表示存在机遇，但要采取积极投资策略，而非被动地通过交易所上市基金(ETF)投资。

“我既不会离开，也不会买入(新兴市场)ETF，”埃里安称，“积极管理对这一资产类别非常重要。”

埃里安还表示，推动“审计美联储”有影响美联储运转的风险。他表示，美联储之所以能够帮助美国在2008年和2009年规避了一场可持续多年的衰退，唯一的原因就在于其独立于政治体系之外的自主权。

埃里安还重申，他预计美联储在12月加息的几率有70%。若真如此，这将是美联储近十年来首次加息。(完)