全球经济: 新兴市场政治环境不稳或将成2013年最大风险因素

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透纽约1月14日 - 欧亚集团总裁布雷默(Ian Bremmer)周一表示,以中国为首的新兴市场面临的政治不稳定因素,将会成为2013年全球市场面临的最大风险之一.
"我认为整体上来说,2013年新兴市场面临的政治不稳定程度被低估了."布雷默说.
他表示,作为世界第二大经济体的中国尤其令人担忧,并以近期中日间关系趋紧和中国投资环境的不确定性为例.
"在中国投资面临的不确定性要比在美国投资高好几个等级,但从未有人因这些不确定性而不去中国投资,"布雷默称.
Roubini Global Economics主席兼纽约大学史登商学院经济学教授鲁比尼(Nouriel Roubini)补充道,中国将成为下半年最大的风险因素,该国2013年下半年经济增长速度或将降至约6%,尽管并非硬着陆,但可能损及全球经济增长.
鲁比尼称:"这并非硬着陆,但已足够接近.而且我仍然担心中国经济可能会硬着陆."
"我的担忧在于,中国新领导层非常谨慎,将实施的改革速度可能严重慢于应有的步调,"鲁比尼说.
路透调查显示,在连续七个季度增速放缓后,中国2012年第四季GDP增长年率或将升至7.8%.(完) (编译 王湄; 审校 徐文焰)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当