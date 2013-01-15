全球经济: 新兴市场政治环境不稳或将成2013年最大风险因素

路透纽约1月14日 - 欧亚集团总裁布雷默(Ian Bremmer)周一表示,以中国为首的新兴市场面临的政治不稳定因素,将会成为2013年全球市场面临的最大风险之一.

"我认为整体上来说,2013年新兴市场面临的政治不稳定程度被低估了."布雷默说.

他表示,作为世界第二大经济体的中国尤其令人担忧,并以近期中日间关系趋紧和中国投资环境的不确定性为例.

"在中国投资面临的不确定性要比在美国投资高好几个等级,但从未有人因这些不确定性而不去中国投资,"布雷默称.

Roubini Global Economics主席兼纽约大学史登商学院经济学教授鲁比尼(Nouriel Roubini)补充道,中国将成为下半年最大的风险因素,该国2013年下半年经济增长速度或将降至约6%,尽管并非硬着陆,但可能损及全球经济增长.

鲁比尼称:"这并非硬着陆,但已足够接近.而且我仍然担心中国经济可能会硬着陆."

"我的担忧在于,中国新领导层非常谨慎,将实施的改革速度可能严重慢于应有的步调,"鲁比尼说.