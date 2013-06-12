《新兴市场分析》随便买都会赚的时代已结束，基金经理挑肥拣瘦

**投资标的**

Ader Investment Management的首席执行官和首席投资官Jason Ader在澳门持有大量房地产和酒店投资。澳门经济依赖博彩和旅游业，Ader预期将为其投资创造大量收益。

“由于博彩和酒店产业，我们最大的关注点仍是澳门，”Ader表示，他所经营的公司大多是管理其家族及少部分投资人的资金。

Ader以后还打算买入上海和北京及其周遭地区的低价房产。

Capital Innovations LLC创始人和首席投资官Michael Underhill认为，新兴市场的某些产业看起来颇具吸引力，而中国就是最好的例子。该公司管理着1.45亿美元资产。

由于中国13亿人口产生庞大的交通和食品需求，他认为投资基础设施、食品和农业能具有良好的报酬潜力。

上个月，中国双汇国际计划以47亿美元收购美国Smithfield Foods Inc ，以因应中国对于美国猪肉日渐增长的需求。

部分基金经理认为金砖国家中的印度和巴西仍有机会。

Baron新兴市场基金的资产组合经理Michael Kass认为，印度的有线电视运营商和广播公司具有投资价值。他表示，印度监管部门要求有线电视提供商必须从模拟(类比)信号转换成数字信号，因此有线电视运营商应当能从中获益。

“这将使有线产业释放出大量投资，以推动有线网络的互联网渗透率，”Kass表示，并称他已经投资于有线运营商Den Networks Ltd 和Hathway Cable & Datacom Ltd 。

Kass管理的新兴市场基金有2,200万美元资产，今年增长7%。他表示，由于将有更多数码讯号节目内容准备播送，因此在广播电视业界具有主导地位的程式(程序)设计公司将会受惠最深。Kass称两家料将受贿的公司分别为Zee Entertainment Enterprise 及Sun电视网络

此外，Kass也将资金投向巴西的教育公司。他认为，随着经济多元化，巴西数量日益扩大、且相对年轻的中产阶层将需要教育为新工作做准备。他表示，Kroton Educacional 、Anhanguera Educacional 和Estacio Universities 最有可能从就业技能培训的需求中获益。(完)