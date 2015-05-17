基金产业：上周全球美国公债基金创10周来最大流出规模--美银美林

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透纽约5月15日 - 美银美林全球研究(Bank of America Merrill Lynch Global Research)周五公布的报告显示，截至5月13日当周，全球主要投资美国公债的基金流出19亿美元，创10周来最大流出规模。
根据该报告，债券基金整体上流出1,600万美元，为19周来首次流出。此份报告还援引了基金追踪机构EPFR Global的数据。
抵押贷款支持证券基金流出4,800万美元，为30周来首次流出。
股票基金吸引了19亿美元资金，为五周来首次流入。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。