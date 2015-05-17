基金产业：上周全球美国公债基金创10周来最大流出规模--美银美林

路透纽约5月15日 - 美银美林全球研究(Bank of America Merrill Lynch Global Research)周五公布的报告显示，截至5月13日当周，全球主要投资美国公债的基金流出19亿美元，创10周来最大流出规模。

根据该报告，债券基金整体上流出1,600万美元，为19周来首次流出。此份报告还援引了基金追踪机构EPFR Global的数据。

抵押贷款支持证券基金流出4,800万美元，为30周来首次流出。

股票基金吸引了19亿美元资金，为五周来首次流入。(完)