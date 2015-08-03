基金产业：全球贵金属基金上周流出规模创2013年12月来最高--美银美林

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约7月31日 - 美银美林全球研究(Bank of America Merrill Lynch Global Research)周五公布的报告显示，7月29日止当周全球投资者从贵金属基金赎回12亿美元，创2013年12月来最大单周资金流出规模。前一周为流出11亿美元。
根据这份引述基金追踪机构EPFR Global数据的报告，全球股票基金吸引到2亿美元资金，为连续第四周流入。
债券基金流出4亿美元，为三周来首次流出。(完)
(编译 杜明霞；审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”