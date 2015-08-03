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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 09:17 BJT

基金产业：全球贵金属基金上周流出规模创2013年12月来最高--美银美林

路透纽约7月31日 - 美银美林全球研究(Bank of America Merrill Lynch Global Research)周五公布的报告显示，7月29日止当周全球投资者从贵金属基金赎回12亿美元，创2013年12月来最大单周资金流出规模。前一周为流出11亿美元。

根据这份引述基金追踪机构EPFR Global数据的报告，全球股票基金吸引到2亿美元资金，为连续第四周流入。

债券基金流出4亿美元，为三周来首次流出。(完)

(编译 杜明霞；审校 李爽)

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