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债券 | 2013年 7月 29日 星期一 07:43 BJT

基金产业：最近一周全球债券基金录得11周以来最大资金流入--美银

路透纽约7月26日 - 美国银行美林全球研究周五发布的一份报告显示，全球基金投资者在最近一周向各种债券基金投入了44亿美元，创下11周以来最大资金流入规模。

7月24日止当周，全球债券基金逆转了前一周流出6.7亿美元的趋势。报告称，高收益率(殖利率)的垃圾债基金最近一周流入54亿美元，为历史最高。报告也引用了来自基金追踪公司EPFR Global的数据。

不过报告也称，投资者从新兴市场债券基金撤出了11亿美元，为该类基金连续第九周资金流出，创下2009年1月以来最长的连续流出时期。

同时，全球股票基金新增80亿美元资金，较前一周的流入197亿美元大幅减少。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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